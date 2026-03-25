美容もたんぱく質も1杯で叶える！ アースカラー「ルイボスティープラス」

記事ポイント ポリフェノール・コラーゲン・たんぱく質を1杯で摂れる美容系ルイボスティー特許製法「タンパクティー製法」採用のタンパクティーシリーズ第2弾ノンカフェインですっきり飲みやすい味わい、30包入り4,536円（税込） ポリフェノール・コラーゲン・たんぱく質を1杯で摂れる美容系ルイボスティー特許製法「タンパクティー製法」採用のタンパクティーシリーズ第2弾ノンカフェインですっきり飲みやすい味わい、30包入り4,536円（税込）

アースカラーから、美容成分とたんぱく質を同時に摂取できる粉末飲料「ルイボスティープラス」が登場しています。

2025年発売の「麦茶プラス」に続く”タンパクティーシリーズ”第2弾で、2026年3月16日より販売を開始しました。

アースカラー「ルイボスティープラス」

商品名：ルイボスティープラス内容量：30包入り（150g）価格：4,536円（税込）販売開始日：2026年3月16日販売チャネル：ドラッグストア、調剤薬局、スポーツクラブ、自社ECサイト、楽天市場、Amazon

「ルイボスティープラス」は、ルイボスティーに含まれるポリフェノールに加え、コラーゲンペプチドとたんぱく質を配合した美容系高タンパクティーです。

美容と健康を意識する女性に向けた新しい美容習慣を提案する商品となっています。

従来のプロテイン製品にある「甘すぎる」「運動用のイメージが強い」「毎日飲むには重たい」といった課題を解消し、日常的に飲むお茶でたんぱく質を補うという発想から生まれました。

高たんぱく約3.3gを配合しながら、水に溶けやすく沈殿しないのが特長です。

味はおいしいルイボスティーそのもので、甘いプロテインが苦手な方にも飲みやすい仕上がりとなっています。

一般的なルイボスティーと比較すると、たんぱく質約3.3g・ポリフェノール82.5mgと栄養成分に大きな差があります。

コンビニで買えるルイボスティーにはない美容成分とたんぱく質を、1杯で手軽に摂れるのが魅力です。

おすすめの利用シーン

ノンカフェインのため、就寝前のリラックスタイムや授乳中の水分補給にも安心して取り入れられます。

コンディショニングの合間やケア施設でのたんぱく質補給など、幅広いシーンで活用できるのもポイントです。

ポリフェノールが豊富で高たんぱくなルイボスティーを、いつもの水分補給として日常に取り入れられます。

「気づいたらたんぱく質が摂れている」という手軽さが、毎日の美容習慣をサポートしてくれます。

品質へのこだわり

国内GMP認定工場で製造され、HACCP遵守の品質管理体制を整えています。

乳化剤・安定剤・着色料・保存料・香料の5つが不使用で、安心して毎日飲める設計です。

開発者の若井晋平氏は、大手ビールメーカーで10年以上にわたり品質本位のモノづくりに携わってきた経歴の持ち主です。

プロテインの味への課題と向き合い、お茶として自然に飲めるたんぱく質飲料の開発に取り組んでいます。

おいしい作り方

冷たく飲む場合は、ペットボトル500mlに1包を入れるだけで完成します。

温かく飲む場合は、マイボトル350〜500mlに1包を溶かして楽しめます。

シーンや気分に合わせて、COLDとHOTの2通りの飲み方を選べるのが便利です。

特許製法「タンパクティー製法」により、ルイボスティー本来のすっきりした味わいを保ちながらたんぱく質を1杯約3.3g摂取できます。

ノンカフェインで時間帯を気にせず飲めるため、就寝前や授乳中など幅広いシーンに対応しています。

美容成分のコラーゲンペプチドとポリフェノールも同時に摂れる、毎日の美容習慣にぴったりの1杯です。

アースカラー「ルイボスティープラス」の紹介でした。

よくある質問

Q. ルイボスティープラスにはどんな成分が含まれていますか？

A. ルイボスティーエキスパウダー、コラーゲンペプチド、大麦・米たんぱく濃縮物などが含まれています。ポリフェノール・コラーゲン・たんぱく質を1杯で摂取できます。

Q. どこで購入できますか？

A. ドラッグストア、調剤薬局、スポーツクラブのほか、自社ECサイト・楽天市場・Amazonで購入できます。価格は30包入り4,536円（税込）です。

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