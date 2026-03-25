◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日午前９時１０分開始予定）、オープン戦最終戦となる本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。今季２度目の登板だが、登板しながら打線にも入る「リアル二刀流」は今季初。開幕へ弾みをつける投球、オープン戦１号に期待がかかる。

前日２３日（同２４日）の同カードで先発したドジャース・佐々木朗希投手（２４）は、１回に１死も奪えずに４四死球で降板。２回からオープン戦の特別ルールで再登板したが、２回無安打ながら８四死球と大乱調だった。オープン戦４登板の防御率は１５・５８。ロバーツ監督は変わらず３０日（同３１日）のチームの開幕４戦目となる本拠地・ガーディアンズ戦の先発を託す方針を示している。

乱調翌日のこの日は、試合開始の約４時間３０分前にグラウンドに現れると、プライヤー投手コーチとグラウンドに座って約５分間通訳を交えて話し込んだ。その後はグラブやボールは使わずにトレーニングメニューを消化。「しっかり直せるか、直せないかは関係なくちゃんと向き合って行かないといけないところだと思うので、そこはしっかり振り返って、自分のできることを探したい」とコメントしたとおり、レギュラーシーズンへ向けて再始動となった。