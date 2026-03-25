三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は２４日、傘下のインターネット証券「三菱ＵＦＪｅスマート証券」と資産運用会社「ウェルスナビ」を統合し、２０２７年度中に新会社を設立すると発表した。

ＡＩ（人工知能）を活用し、顧客の特性にあった金融商品の提案などを行う資産形成サービスを展開する。

約２００万口座の利用者を抱えるｅスマート証券と、利用者の意向に沿って投資商品を自動で購入する「ロボアドバイザー」を強みとするウェルスナビの統合で、幅広い投資ニーズへの対応を狙う。

新会社では、顧客の年齢や家族構成などのデータをＡＩに分析させ、保険・ローンの見直しや資産形成などに総合的な助言を行う。利用者は結婚や相続といった人生の節目に応じた助言も受けることができ、自分に合った商品を選べる。

サービスで利用するアプリは、店舗を持たず様々な手続きをオンラインで完結させる「デジタルバンク」（２６年度開設予定）と連携する。アプリを通じ、新会社で証券口座やＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）口座を開くことができる。

２社の親会社である三菱ＵＦＪ銀行の半沢淳一頭取は２４日の記者会見で、「銀行と資産形成の一体的な顧客体験を提供する」と狙いを述べた。

メガバンクでは三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）がＳＢＩ証券と、みずほＦＧが楽天証券との連携を深めており、ＭＵＦＧはグループ企業の連携強化で両陣営に対抗する。