舞台『Dr.STONE』『ヒロアカ』などで活躍、大学名初公表＆「泣いてもいいですか」 永利優妃が慶應大学卒業
俳優の永利優妃（22）が24日、自身のXを更新し、慶應義塾大学卒業を報告した。
【写真】『ドクステ』『ヒロステ』などの永利優妃、慶應義塾大学を卒業 袴姿で晴れやか
永利は、袴姿のショットを添えて「改めまして…慶應義塾大学 文学部 社会学専攻を卒業いたしました!!学士は人間関係学…！役者としても大切な学びを沢山頂き最高の友達もできました」と晴れやか。
「大学で得た知識や道徳、思考力、姿勢を忘れず、初めて公表させていただいた大学名に恥じぬよう、今後も精進してまいります」とつづった。
3月11日には「昨日、無事に大学卒業が確定いたしました。4年前、稽古中に入学が決まり、それからというもの舞台と単位に立ち向かい続けた4年間でした。毎年肝を冷やす成績発表。落単ギリギリを狙った授業欠席。無事にストレート卒業が叶いました。泣いてもいいですか」とつづっていた。
永利は2003年12月13日生まれ、東京都出身。『Dr.STONE THE STAGE』〜SCIENCE WORLD〜のコハク役、『僕のヒーローアカデミア』The “Ultra” Stageの芦戸三奈役 、『少女歌劇 レヴュースタァライト』羽成八津樹役や、舞台『1リットルの涙』など、多数の作品に出演している。
【写真】『ドクステ』『ヒロステ』などの永利優妃、慶應義塾大学を卒業 袴姿で晴れやか
永利は、袴姿のショットを添えて「改めまして…慶應義塾大学 文学部 社会学専攻を卒業いたしました!!学士は人間関係学…！役者としても大切な学びを沢山頂き最高の友達もできました」と晴れやか。
「大学で得た知識や道徳、思考力、姿勢を忘れず、初めて公表させていただいた大学名に恥じぬよう、今後も精進してまいります」とつづった。
永利は2003年12月13日生まれ、東京都出身。『Dr.STONE THE STAGE』〜SCIENCE WORLD〜のコハク役、『僕のヒーローアカデミア』The “Ultra” Stageの芦戸三奈役 、『少女歌劇 レヴュースタァライト』羽成八津樹役や、舞台『1リットルの涙』など、多数の作品に出演している。