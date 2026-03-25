プロ野球は２７日にセ、パ両リーグが同時に開幕する。２リーグ制導入後では球団初の連覇を目指す阪神は、東京ドームで巨人と対戦する。２年目を迎えた藤川球児監督（４５）が率いる虎に死角はあるのか。パ・リーグではソフトバンクの３連覇は可能なのか。デイリースポーツ評論家・中田良弘氏（６６）が２６年シーズンの順位予想を行った。

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阪神連覇は大いに期待できる。他球団を見渡しても、ここまで盤石な打線はない。阪神は近本、中野のチーム。この１、２番が当たっていれば、昨年同様ダントツの優勝もあるだろう。

先発陣も村上、才木の右２本柱に加え、今年は高橋が開幕ローテ入り。大竹と左の２本柱がいることは大きい。他にもルーカスや伊原、伊藤将ら実績ある投手が控える。

石井不在のリリーフ陣だが、今年は桐敷がいい。抑えの岩崎も安定しているし、木下や石黒ら新戦力が台頭。チーム内競争が活発化することで、さらに強固になっていく。連覇は簡単ではないが、層の厚さでカバーできるはずだ。

巨人は則本加入が大きい。後ろもしっかりしている。何より巨人が強くなければ面白くない。伝統の一戦を盛り上げてもらいたい。