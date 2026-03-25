【ルポ】「逆立ち」したローカル神を追う【中国TikTok民俗学】

中国各地の文化や習俗の生き生きとしたルポが話題となり、先日重版も決定した『中国TikTok民俗学 スマホからはじまる珍神探訪』。



民俗学者・大谷亨さんによる本書第1章「逆立ち張五郎を探せ！」より、その一部をご紹介。

『中国TikTok民俗学』書影

逆立ちポーズに一目惚れ

「中国の宗教を研究しています」というとなんだか難しそうに聞こえるが、少なくとも私の宗教に対する関心のあり方は、かなり軽薄なものである。



「なにこの神さま、凄い造形！」だとか、「おじさんが白目剥いて奇声を発してる、これがシャーマンか！」だとか、とにかく宗教がはらむ常軌を逸したものごとに触れてドキドキしたいがために、せっせと中国各地を訪れ、奇々怪々な珍神を探しまわっているところが多分にある。





もちろん、そうしたドキドキをきっかけに、「なぜこの神さまはこんな造形なんだろう？」だとか「シャーマンの社会的役割とはなんなのか？」だとか、次第に研究っぽい思索の段階に移行してはいくものの、それもこれもすべてはドキドキという初期衝動があってこそのものだ。そんなドキドキ主義者の私は、近ごろ中国のショッピングサイト淘宝（タオバオ）を閲覧していた際に、ある奇妙な偶像を見つけ心を鷲づかみにされてしまった。その神の名は、張五郎。張五郎は、どうしたわけか両手を地に着け、両足を天に向けた、いわゆる逆立ちのポーズをとっている（写真1-1）。調べてみると、湖南（こなん）省の梅山（ばいざん）地域を中心に信仰されるローカル神らしく、狩猟や呪術といった当地の基層文化の息吹を随所に感じさせる、いまだ多くの謎に包まれた存在なのだという。これは面白くなりそうだ……。

写真1-1 淘宝で見つけた張五郎の偶像 （出典：https://e.tb.cn/h.6Bi8o1Ym9dUQbAF?tk=glzFVLVStfM ［閲覧日：2025年6月3日］）

俄然ドキドキが止まらなくなった私は、生の張五郎をこの目でしかと目撃すべく、気づけば梅山いきの列車に乗りこんでいた。あまりの衝動っぷり、無計画っぷりには我ながら呆れてしまうが、こちとらTikTokという強力な助っ人がついているのだ。これさえあれば、かならずやその信仰現場にたどり着けるはず。大船に乗ったつもりで、いざ出発である。

湖南は蛮族の土地⁉

張五郎が湖南省のローカル神であるというのは、先に述べたとおりだ。湖南というと、「激辛料理」「毛沢東の故郷」「洞庭湖（どうていこ）にまつわる杜甫や李白の詩」……なんかが連想されればいいほうで、おそらく多くの日本人にとってはほとんどイメージの湧かない土地ではないかと予想する。



では、中国人の場合はどうか。少なくとも私の母（北京出身の漢族）は、湖南に旅立つ息子に向かってこう高らかに警鐘を鳴らしたのだった。



「そこは蛮族の土地よ！ 気をつけなさい！」



ポリコレ完全アウトの暴言である。だが、なぜ我が母はいきなりそんな乱暴な発言をしたのか。これを理解するには、湖南という土地の歴史を軽く知っておく必要がある。



たとえば、『宋史』巻四九四「西南渓峒諸蛮下」（宋代の西南地域の非漢族について書かれたパート）に、以下のような記述がある。聞き慣れない地名ばかりで意味不明だと思うので、筆者作成の地図（図1-1、1-2）と共にご覧いただきたい。

図1-1 梅山の位置（緑色の部分が湖南省）

図1-2 中原と四夷（四方に暮らす非漢族）と湖南省の位置関係

梅山の蛮族は、これまで中原（ちゅうげん）王朝（原文は「中国」）の統治が及ばない化外（けがい）の民だった。梅山は、東端は潭（たん。現在の長沙（ちょうさ））に接し、南端は邵（しょう。現在の邵陽（しょうよう））に接し、西端は辰（しん。現在の沅陵（げんりょう））で、北端は鼎（てい。現在の常徳（じょうとく））・澧（れい。現在の澧）である。蛮族たちはこの範囲の内側に暮らしている。

世界史の授業で習ったとおり、中国のマジョリティである漢族は、古来より華夷思想（かいしそう）に基づく世界秩序を思い描いてきた。華夷思想とは端的にいえば、漢族と非漢族のあいだに序列を想定し、前者〈華〉が後者〈夷〉を一段も二段も低く見る自民族中心主義的な思想のことである。



地理的には、漢族にとって文明発祥の地である黄河中流域一帯を「中原」と呼んで世界の中心と見なし、その外側に広がる非漢族──「東夷（とうい） 」「南蛮（なんばん）」「西戎（せいじゅう）」「北狄（ほくてき）」の居住地を、文明が浸透していない劣等地域と見なしたのだった。



上で引用した『宋史』の記述によれば、かつて湖南は〈華〉と〈夷〉でいえば後者に属する非漢族のテリトリーであり、特に「梅山」と呼ばれる地域は、統治の網の目から漏れ落ちた化外の地（いまだ教化されざる野蛮な土地）だったという。我が母が湖南を指して「蛮族の土地」と称したのは、まさにそんな歴史的イメージが彼女の脳裏に色濃くこびりついていたからだと考えられる。



さて、多くの紙幅をさいて母の暴言を解釈したが、もちろんそれは理由があってのことだ。というのも、上で触れた梅山こそ、まさに張五郎信仰の最も盛んな地域とされる場所だからである。



先述のとおり、梅山は長らく非漢族のテリトリーであり、具体的にはミャオ族やヤオ族など諸少数民族の祖先がそこには暮らしていた。中原王朝からすれば、文化果つる地に住まう蛮族にほかならない彼らだったが、いうまでもなく彼らは彼らで独自の文化を育んでいた。



今日の梅山は中華世界の内側に取り込まれて久しく、住人の多くも漢族に取って代わられ、もはや化外の地としての面影は見当たらない。だが、文化というのはしぶといもので、今なお当地には漢化に染まりきらない土着の文化、或いはその土着文化に影響を受けた独特な漢文化がそこかしこに息づいている。一部の学者はそれを「梅山文化」と呼ぶのだが、まさに張五郎はそんな梅山文化を象徴する存在といわれているのである。

張五郎の巨大石像を目指して

中国をフィールドとした民間信仰の研究は可能性に満ち満ちている、と本書冒頭で高らかに宣言した。それは翻っていえば、中国の民間信仰はいまだ十分な研究がなされていないということである。



その点は張五郎信仰の場合も例外ではない。もちろん、先行研究のおかげで張五郎が梅山という土地と深い関係があることを知れたのは大きな収穫だった。だが、梅山文化の象徴と目されているわりにはあまりに不明な点が多く、その輪郭がいまだぼやけた状態にあるのもまた事実といえる。



特に私が不足を感じたのは、張五郎信仰の現状をいきいきと伝える情報だった。深淵なる歴史背景を持つ（と思しき）特異な存在であるのはいいとして、現在の梅山においてその信仰がどの程度の影響力を持っているのか、具体的にいえば、「張五郎をご存じですか？」と現地で尋ねた場合に、どの程度の人々が「もちろんさ！」と答えるのか、先行研究を読んでもよくわからなかったのだ。



そこで私は今回の旅のテーマを「張五郎信仰の現状調査」に決定し、さっそくTikTokに手がかりを求めることにした。すると、いきなりこんな動画がヒットした。



動画に映っていたのは、森のなかにたたずむ、全長一〇メートルはあろうかという張五郎の巨大石像だった。逆立ちというだけで異様な造形が、さらに巨大化までし、その風貌はもはや現実味さえ失われつつあるように感じられた。さながらＡＩによって生成された幻想風景である。



しかし、その巨大張五郎像はフェイク動画なんかではなく、たしかにこの世に存在するらしかった。なぜなら、その他複数のアカウントにおいても、同じ石像を撮影した動画が数多く投稿されていたからだ。では、彼らはそれをどこで撮影したのだろう。コメント欄を開くと、答えは「梅山文化園」とのことである。



どうやら、巨大張五郎像の正体は梅山にあるテーマパークのモニュメントだったらしい。信仰対象ではないことが判明し、いささかガッカリしたものの、旅のとっかかりとしては悪くないのかもしれない。そう考えた私は、とりあえずその梅山文化園とやらに向かってみることにした。

千原せいじムーブ、恐るべし

梅山文化園は、安化（あんか）県仙渓鎮(せんけいちん）の山奥にある梅山文化を主題とするテーマパークである。二〇二四年一月某日、私は自宅のある廈門から、まずは列車で約一五時間かけて婁底（ろうてい）市に向かい、そこから長距離バスに乗り換え、さらに二時間ほど揺られて仙渓鎮に到着した。



ちなみに私の持論なのだが、中国旅行は「緑皮車（りょくひしゃ）」と呼ばれる在来線でチンタラ移動すると旅の充実度がグッと高まる。特に列車内で食べるカップ麺やなんてことない駅弁の美味さは格別であり、「列車の速度が遅ければ遅いほど飯が美味しく感じられる」という摩訶不思議な物理法則が実感される。



時間に追われて生きる社会人にそんな余裕がないことは百も承知だが、あの特異な空間を単なる移動手段と捉えるのはあまりにももったいない。高速鉄道の登場により絶滅危惧種となりつつある緑皮車、乗るなら今である（写真1-2）。

写真1-2 緑皮車の寝台車両（上）と車内販売の弁当（下）。寝台車のベッドは3段で、上の段にいくほど空間は狭くなり、チケットの値段も安くなる。1段目は広々として快適だが、気づくと知らないおじさんが座っていたり、みんなの共有スペースになってしまう場合も少なくない。あなたが選ぶなら何段目？

写真1-2 緑皮車の寝台車両（上）と車内販売の弁当（下）。寝台車のベッドは3段で、上の段にいくほど空間は狭くなり、チケットの値段も安くなる。1段目は広々として快適だが、気づくと知らないおじさんが座っていたり、みんなの共有スペースになってしまう場合も少なくない。あなたが選ぶなら何段目？

それはさておき、バスを降りると仙渓鎮は凍てつくような寒さだった。一刻も早くモモヒキを穿くべく、予約していたホテルへ駆け込むと、ロビーでおばさんたちが布団をかぶせた奇妙なテーブルを囲み、世間話に花を咲かせていた。



「ごっつ暖かそなテーブルやなあ。なんですの、それ？」



バリバリ陰キャのくせに、なぜか旅先では千原せいじをイメージしつつ陽キャコスプレをしがちな私は、おばさんたちに向けて不躾にそんな質問を投げかけた。



するとおばさんの一人がテーブルの布団をチラリとめくり、私になかを覗くよう促した。見ると、鳥かごのような形状のヒーターが真っ赤に燃えさかっている。



「コタツやん！ 中国のコタツやん！」とはいわなかったものの、私ははじめて見る中国式コタツに大興奮し、気づくとスマホ片手に写真をパシャパシャ撮りまくっていた。そんな珍奇な来客の様子を見て、おばさんたちも破顔一笑、場の雰囲気まで一気にホクホクになった（写真1-3）。千原せいじムーブ、恐るべしである。

写真1-3 ホテルのコタツおばさん（左）と食堂のコタツおじさん（右）。当地では中国式コタツは一家に一台の冬の必需品だという

写真1-3 ホテルのコタツおばさん（左）と食堂のコタツおじさん（右）。当地では中国式コタツは一家に一台の冬の必需品だという

さっそく私は和んだ空気に乗じて、張五郎についても尋ねてみることにした。だが、結論からいうと、反応はまったく芳しいものではなかった。張五郎の画像を見せても返ってくるのは、「梅山文化園で見たことあるわね、これ」ばかり。おばさんたちはその信仰はおろか、「張五郎」という名前さえ知らなかったのだ。



ちなみに、近くのお茶屋さんでおじさんたちにもインタビューをしてみたが、やはり結果は同じだった。梅山文化圏に足を踏み入れれば張五郎情報がばんばか手に入るのかと思いきや、決してそんなことはなかったのである。



世に出回る、「梅山文化といえば張五郎、張五郎といえば梅山文化」という言説とのあまりのギャップに、もしかすると張五郎とは地域振興のために過大評価された空疎な文化アイコンなのではないか、という疑念が私のなかに芽生えつつあった。なぜなら、張五郎の存在は人々のリアルな生活に息づいておらず、テーマパークというフィクショナルな世界を通じてのみ知られていたからだ。



もちろん、数人のおじさんとおばさんにインタビューしただけでそのような結論を下すのは時期尚早もはなはだしいのだが、少なくとも梅山文化園に対する私の興味はすでに大きく減退しつつあった。しかし、だからといってほかにいく当てもない。ホテルでモモヒキを穿きながら、私は途方に暮れていた。



と、そのときである。誰かが部屋をノックするではないか。ドアを開けると、そこにいたのはコタツおばさんの一人だった。



「ど、どうされましたか？」。すでに千原せいじモードを完全オフにしていた私に、おばさんは満面の笑みでこう答えた。



「あんた梅山文化園に興味があるんでしょ？ 私あそこの解説員さんに知り合いがいるのよ。あんたのこと伝えといたから、今からいってきなさい。車も手配してあげるからさ」



おばさん特有の暴走親切である。だが、私はそのお節介を心からありがたく感じていた。なぜなら、究極のコネ社会である中国において「紹介」とは魔法の二文字であり、この魔法にかかり「赤の他人（この場合は、ただの来園者）」から「○○さんの知り合い（この場合は、コタツおばさんの知り合い）」へと変身することで、それまで壁にしか見えなかった場所に、突如として成功への扉が出現するものだからである。

続きは『中国TikTok民俗学 スマホからはじまる珍神探訪』でお楽しみください。本書は、



・フィールドワークのしおり

・第一章 逆立ち張五郎を探せ！

・第二章 張五郎にチラつく鬼の形相

・第三章 セクシー九尾狐に魅入られて

・第四章 タイの神秘とセクシー九尾狐

・第五章 大黒天の逆輸入

・第六章 お盆フェスの聖と俗

・第七章 闇に惹かれる人々、増殖する無常

・第八章 中原に花咲く無常信仰



という構成で、知られざる中国民俗の実態に迫ります。

大谷 亨

民俗学者。1989年、北海道生まれ。2012年、中央大学文学部卒業。2022年、東北大学大学院国際文化研究科修了。博士(学術)。現在、厦門大学外文学院助理教授、無常党副書記。専攻は中国民俗学。著書に、『中国の死神』(青弓社、2023年)。

※刊行時の情報です