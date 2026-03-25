組めそうなのに、組めない組合せのふしぎ…プレイヤーの人数と次数がわかれば、たちどころに成否が判明する、「驚愕の判定方法」があった

一筆書きの探究から生まれた「超役に立つ」数学！

郵便配達、交通整理、インフラ整備、仕事の割り振り、迷路＆ナンプレ攻略……日常のあらゆるところで応用されている数学「グラフ理論」をご存じでしょうか。データサイエンスや機械学習など、生成AIの基盤となる先端研究にも欠かせない武器となっています。

現代数学の重要テーマであるこのグラフ理論が、豊富な具体例で知識ゼロから理解できる『グラフ理論「超」入門 オイラーの着想から生まれた新しい数学』（講談社ブルーバックス）です。本記事シリーズでは、最短時間で営業ルートをめぐる「巡回セールスマン問題」や、一方通行で事故を減らす「交通整理問題」など、本書で取り上げられている興味深いトピックを厳選してお届けしていきます。

今回は、次数を並べた「次数列」をご紹介します。なんと、次数列がわかれば、その数列がグラフとして成立するかどうかがわかるそうです。

＊本記事は、『グラフ理論「超」入門 オイラーの着想から生まれた新しい数学』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

希望の試合数を行う組合せを考える

まずは、次の問題を見てみてください。

6人（A, B, C, D, E, F）のプレイヤーが

それぞれ、希望の試合数を行う場合

A, B, C, Fは3試合をし、D, Eは2試合をすることはできるでしょうか？

A, B, Cは5試合をし、Dは3試合をし、E, Fは2試合をすることはできるでしょうか？

1. は、たとえば次図のグラフに示すような組合せが考えられます。

2. の場合は、実現不可能…なぜ？

2. は、次数の総和は偶数なので、試合を組める可能性がありますが、実際には組めません。

なぜなら、A, B, Cが5試合行うので、自分以外の他の5人と対戦しなければいけません。一方、EとFは2試合しか行わないので、試合の組合せができないからです。

グラフを使って、さらに詳しく考えてみましょう。

試合数の多いAから順に対戦相手を決めていきます。Aは5試合行うので、B, C, D, E, Fとの対戦を組むしかありません。残りの試合数は、BとCが4、Dが2、EとFは1になります。

次に、Bは残り4試合なので、C, D, E, Fとの対戦を組むしかありません。残りの試合は、Cが3、Dは1、EとFは0になります。EとFが残り0試合なので、Cには3人の対戦相手を見つけることができません。

次数を「数列」として考える

グラフの次数を並べたものを「次数列」といいます。通常、大きい順に並べ、並べ替えたものは同じとみなします。

たとえば、1.のグラフの次数列は（3, 3, 3, 3, 2, 2）です。

プレイヤー試合数（=次数）A3B3C3D2E2F3

次数を大きい順に並べたもの…次数列=（3, 3, 3, 3, 2, 2）

ここでは、0や自然数を並べたものを「数列」とよぶことにします。たとえば、（5, 1, 5, 3, 2, 2）や（5, 5, 3, 1, 1, 0）などです。

並べ替えたものは等しいとみなすので、たとえば（4, 2, 2, 2, 3, 3）＝（4, 3, 3, 2, 2, 2）です。

ある数列を次数列としてもつグラフが存在するとき、その数列は「グラフ的」であるといいます。

先ほどの例でいえば、1. のグラフに対応する数列（3, 3, 3, 3, 2, 2）はグラフ的であり、2. に対応する数列（5, 5, 5, 3, 2, 2）はグラフ的ではありません。

数列が「グラフ的であるかどうか」を判定する

数列がグラフ的であるかどうかを判定するために、チェコの数学者ハーヴェルと、イラン出身のアメリカの数学者ハキミによって次が示されています。

数列がグラフ的であるかどうかの判定

𝘮, 𝘯1, 𝘯2, …, 𝘯𝘮, 𝘭1, …, 𝘭𝘴

𝘯1-1, 𝘯2-1, …, 𝘯𝘮 -1, 𝘭1, …, 𝘭𝘴

ただし、1. では数は大きい順に並んでいる（𝘮≧𝘯1≧ 𝘯2≧…≧𝘯𝘮≧𝘭1≧…≧𝘭s）とする。

このとき、1.の数列がグラフ的であるならば、2.の数列はグラフ的である。

逆に、2.の数列がグラフ的であるならば、1.の数列はグラフ的である。

たとえば（3, 3, 3, 3, 2, 2）がグラフ的なら、（3-1, 3-1, 3-1, 2, 2）＝（2, 2, 2, 2, 2）もグラフ的です。

逆に、（2, 2, 2, 2, 2）がグラフ的なら、（3, 3, 3, 3, 2, 2）もグラフ的です。

同様に、（5, 5, 5, 3, 2, 2）がグラフ的でないなら、（5-1, 5-1, 3-1, 2-1, 2-1）＝（4, 4, 2, 1, 1）もグラフ的ではありません。

逆に、（4, 4, 2, 1, 1）がグラフ的でないなら、（5, 5, 5, 3, 2, 2）もグラフ的でないといった具合です。

ポイントは、数列の項の数が、2.のほうが1.より1個少なくなっている点です。この定理を繰り返し使うことで、与えられた数列がグラフ的かどうかを判定できます。

＊

サッカーなどのスポーツでは、対戦の結果に基づいた順位づけを行います。次回は、グラフを使った順位づけに挑戦してみましょう。

グラフ理論「超」入門 オイラーの着想から生まれた新しい数学

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