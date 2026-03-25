ANNA SUIのハンディファン登場♡おしゃれも叶う夏必須アイテム

暑さが長引く近年、毎日の外出や通勤・通学に欠かせないアイテムとなったハンディファン。そんな中、ファッション性も重視したい女性にぴったりの新作がANNA SUIから登場します。機能性とデザイン性を兼ね備えた2種類のハンディファンは、持ち歩くだけで気分が上がるアイテム♡日常を快適に、そしておしゃれに彩る注目アイテムをご紹介します。

2WAYで使えるスタンドタイプ



卓上でも持ち運びでも使えるスタンドタイプのハンディファンは、日常使いにぴったりの万能アイテム。コードレス仕様なので、オフィスや自宅はもちろん、外出先でも快適に使用できます。

風量は5段階で調整可能。ボタン操作で簡単に切り替えられるため、その日の気温やシーンに合わせて使い分けられるのも嬉しいポイントです。

ANNA SUIらしいローズ×ドットのデザインは、上品さと遊び心を兼ね備えた仕上がり。デスクに置くだけでも気分が華やぎます♪

価格：4,400円（税込）

サイズ：約205×105×42mm（スタンド含まず）

柄数：2型・各1配色

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持ち運び便利なコンパクトタイプ



バッグにすっきり収まるコンパクトタイプは、軽やかな使い心地が魅力。折りたたみ式でかさばらず、毎日の持ち歩きにぴったりです。

内側にはミラーとスマートフォンスタンド機能を搭載。ちょっとしたメイク直しや動画視聴など、さまざまなシーンで活躍してくれます。

風量は同じく5段階調整が可能で、液晶表示で見やすい設計もポイントです。

チェリー柄のキュートなデザインは、持っているだけで気分を明るくしてくれる存在に♡

価格：4,400円（税込）

サイズ：約171×79.5×25mm

柄数：2型・各1配色

ギフトにもおすすめのデザイン性



どちらのタイプもパッケージ入りで、自分用はもちろんギフトにも最適。暑い季節に“涼しさを贈る”という新しいプレゼントとしても喜ばれるアイテムです。

オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」や全国一部百貨店で販売されるため、ライフスタイルに合わせて購入しやすいのも魅力。

日常に寄り添いながら、ファッションアイテムとしても楽しめるのがANNA SUIならではです。

この夏はおしゃれに涼しく♡



機能性だけでなく、持つ楽しさまで叶えてくれるANNA SUIのハンディファン。シーンに合わせて選べる2タイプは、どちらもこの夏の頼れる存在になりそうです。

毎日を快適に過ごしながら、ファッションの一部として取り入れてみてはいかがでしょうか♡お気に入りのデザインとともに、心地よい夏を楽しんでください♪