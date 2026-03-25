「栴檀（せんだん）は双葉より芳し」という。大きなことをなす人は幼少期から優れた才能を発揮していた、という意味だ。

競走馬にも、それはいえる。のちのG1馬の過半数は新馬戦を勝っているだろう。

だが、ショウナンカンプはそうではなかった。“常識”を覆した馬だった。

3歳1月の中山ダート1800メートル戦でデビュー。何と勝ち馬から5秒差の11着大敗を喫した。G1を勝つ未来をこの時点で予想できた人はいただろうか。

初勝利は4戦目。3歳夏の福島。その後はダートの短距離に適性を見いだし、3歳12月の中山で3勝目を挙げた。

そして4歳の2月、ダート短距離専門馬に転機が訪れる。

初めて芝に挑戦した。デビュー11戦目。ようやく体に実が入ったと判断した大久保洋吉師の決断だった。

芝1200メートルの山城S（1600万下＝現3勝クラス）でショウナンカンプは後続に2馬身半差をつけ、あっさりと逃げ切った。2着はのちにG1を2勝するビリーヴ。ハイレベルなメンバーだった。

続く芝1200メートル戦のオーシャンS（当時オープン）も2馬身半差つけて悠々逃げ切り。ショウナンカンプは勇躍、02年高松宮記念へと駒を進めた。

芝の重賞初挑戦。だが藤田伸二騎手（引退）には自信があった。「この馬はスピードの絶対値が違う。スタートさえ決めれば結果はついてくる」

ゲートが開く。迷わずハナへ。2F目に楽な手応えのまま10秒2のラップを刻む。2馬身後方で懸命に食らいつくアドマイヤコジーン（2着）、メジロダーリング（14着）とも手綱を動かしながらの追走。ショウナンカンプのスピードは他馬とは全く違っていた。

直線を向く。手前を替えないが、それでも後続を詰めさせない。追走する馬たちの脚音を聞くことなく、ショウナンカンプは3馬身半差をつけてゴールに飛び込んだ。

「短距離ではスピードが違う。これからもこの馬でどんどん勝っていきたい」（藤田騎手）

関係者によれば、藤田騎手は山城Sを勝った時点で国本哲秀オーナーに「この馬で高松宮記念に行かせてほしい」と提案したという。芝のG1でもトップに立てる絶対的なスピードを初の芝挑戦の一戦で、すでに感じ取っていた。

大久保洋吉師は勝った瞬間、珍しく両手を高々と上げてガッツポーズ。「こみ上げてくるものがあった。常にソエがつきまとった馬。今回はだいぶ治まっていたので、ひそかに期待していたんだ」

デビュー戦で5秒もの差をつけられた馬が、きっかけを手にして一気にG1馬へと上り詰めた。何だか力の湧く、桶狭間での圧勝劇だった。