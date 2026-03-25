ひとり暮らしは気楽ですが、時には不安や孤独を感じることもあるでしょう。しかし、ひとり暮らし歴40年以上のエッセイスト・岸本葉子さんは、「心の強さとやわらかさを身につければ毎日ごきげんな私になれます」と前向きに語り、自らの体験に基づいた「たのしいひとり暮らしのコツ」を提案しています。今回は、そんな岸本さんの著書『ひとり時間のつくり方』から抜粋し、ご紹介します。

【書影】元気に、明るく生きていくための生活のレッスン。岸本葉子『ひとり時間のつくり方』

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収納グッズで一気にコンパクト

家の中のモノを処分しているのに、出し入れがなんだかストレス。使いたいとき見つからないとか。「あそこにある」とわかっているけれど取り出しにくいとか。しまいにくいのでつい後回しにし、出しっ放しになりがちとか。

そういう状況があるなら、収納の方法そのものを見直すのがよさそうです。大がかりな見直しでなく、ちょっとした工夫でも、しないよりは相当スッキリします。

わたしには皿の出し入れがややストレスでした。皿を4枚重ねてあると、下のほうのものが取り出しにくい。ディッシュラックという収納補助用品を入れることにしました。スチールふうのものが「コ」の字になっていて、棚の1段を上下2段に分けて使えます。4枚重ねていたのが、2枚ずつになっただけでも、出し入れがとてもしやすくなりました。下のほうから無理やり出そうとし、ぶつけたり傾いて落としたりといった、小さな事故も防げます。

下がディッシュラックで、上はフックが六つついており、カップの持ち手を掛けて収納できるものもあります。わが家には、きょうだいが集まるときのため、カップとソーサーの6客のセットをとってありますが、それをしまうのにとても便利。

以前は、買ったとき入っていた紙箱に、一回一回入れていました。お皿を薄い紙に包んで重ねて、カップは向きを組み合わせて、四角い箱にうまく収まるように。結構面倒だったのが、フックつきのディッシュラックだと、とても楽。箱がいかにかさばっていたかもわかり、こんなにコンパクトにまとまるのだと感動しました。

ＣＤやＤＶＤの収納も見直し

ＣＤやＤＶＤの収納も場所をとるものです。今はダウンロードして視聴するのが一般的ですが、その方法が普及する前のＣＤやＤＶＤが家にある人は多いでしょう。

わたしは合成樹脂のケースのいちばん薄いものを選んで、省スペースのつもりでいたところ、人から送られてきたＤＶＤが、不織布とビニールを合わせた単なる袋に入っていて、驚きました。書籍の付録のＤＶＤは、表紙の後ろに袋が貼り付けられていますが、そのようなものです。

「こんなヤワなもので保護されるのか？」と思いましたが、考えてみれば、持ち歩くならいざ知らず、家に並べておくならば、盤面が接する側が不織布で傷つかないならいいわけで。それに代えたら、並べたときの幅が以前の3分の1くらいになりました。これも、ちょっとした見直しです。

収納補助用品は進化しています。「モノが多くて片付かないから、収納補助用品を増やそう」という発想は危険ではありますが、出し入れの改善には、検討の価値が大いにアリです。「こんなに便利なものがあったのか」と感動します。

収納というのは、割と定着しがちです。最初にそこに入れたときに必然性があったわけではなく、引っ越してきてバタバタのうちに「とりあえずしまい、そのまま」となることが多いのではないでしょうか。「収納スペースの少ない家だから仕方ない」とあきらめないで。当たり前になっているものを見直すと、暮らしが予想外にリフレッシュできることがあります。

Point モノを減らしても出し入れしにくいなら、補助用品を使ってみる

部屋のレイアウトを変えてみる

当たり前になっていることを見直すと、意外と大きなリフレッシュにつながるのは、部屋のレイアウトもそうです。わたしは寝室と書斎を入れ替えました。

玄関を入ると、片側にリビングがあって、もう片側に2部屋あります。引っ越してきたとき「寝室はいちばん落ち着くところにあるべきだから奥だろう」くらいしか考えず、2部屋のうちの奥のほうを寝室に、手前のほうを書斎にしました。すると、トイレは玄関の近くにあるため、寝室からトイレが遠くなります。

リフォームの際、書斎と入れ替えたら、夜中にトイレに行くのに距離を感じなくなりました。風邪などで寝込んでいるときは、とても助かります。

家の中で水まわりはまとめてあるものです。洗濯機を置いているところへも、近くなりました。着替えをするのは寝室ですから、脱いだものを持っていくにも、変更後のレイアウトが便利。

ひとりで家にいるときに、自分の動線をよくよく考え、「この部屋は、実はこっちのほうが使いやすいのでは」「この部屋は、ここでなければならない理由があるだろうか」と検討するのもいいかと思います。

家具類の配置も見直し

部屋の中でのレイアウトの見直しも有効です。家具類の配置です。わたしはコロナ禍の巣ごもり期間に、書斎のレイアウトを見直しました。

書斎は、ドアを入るといちばん奥が窓。窓に近いほうに、机と同じくらいの高さの小さな整理棚を置き、その手前、ドアに近いほうに、机と椅子を置いていました。必然性はなく、単に引っ越しのとき、整理棚を先に運び込んだため、順に奥へやられたのです。そのまま定着してしまっていました。

巣ごもりしていて、スポーツジムも休業中、家でちょっと体を動かしたくなったとき、広いスペースがないと気がつきました。奥の整理棚と机と、入れ替えたらどうだろう。机を窓のほうへ送れるので、机の前はかなり空くはずです。整理棚は手前に来ますが、机と違って幅をとらないので、右か左へ寄せられます。

移動してみると、ずいぶん余裕ができました。そのスペースで、ちょっとしたエクササイズができます。書きものの最中、椅子を後ろに引いて思いきり伸びもできます。凝りをためなくなりました。レイアウト次第で、ずいぶん快適になるものです。工事を要するような大がかりな模様替えをしたわけではなく、あるものをただ並べ直しただけなのに。

整理棚の本来の用途にもかなっています。手前にあると、机で使うものが、椅子に座ったまま取り出せる。引っ越しから何年間も、よく前のレイアウトを変えようとしなかったものだなと、逆に不思議になるくらいでした。

自分にとってすでに「日常の風景」となっている配置でも、たまに疑ってみるのはよさそうです。結果として動線がよくなると、生活のよりいっそうの充実や、便利さの向上がもたらされます。

Point ときどき疑ってみると、よりよい動線やゆとりにつながる

思い出のものをいつまで持つか

ひとり時間の充実を考えると、捨てることを避けて通れません。しかし、捨てることには、葛藤が伴うものです。「モノを粗末にしているのではないか」「もったいない」という気持ち。「要らないモノを買ってしまった」「無駄遣いをしてしまった、たぶんストレスからだ」などと自分の不甲斐なさを突きつけられる苦しさもあります。

かといって使わないモノがあり続けることの圧迫感というのも大きい。どこかで「よし」と思い切って、心のギアを1段階上げて、モノ減らしスイッチを入れざるを得ない。捨てれば、葛藤を乗り越えたわけなので、ひとつの自信になるし、実際にスッキリします。



（写真提供：Photo AC）

いちばん捨てにくいのは、思い出の品。最近わたしがついに手放したのは、子どもの頃に使っていた洋食器です。ティーカップとソーサーとポット、それとおそろいのお皿とシュガーポットとクリーマーのセットです。60歳のわたしが物心つく頃には家にあったので、五十何年ものの器。親と暮らしていたときの思い出が詰まっています。

ふだん和食でしたが、日曜日の朝だけは洋食でした。洋食といっても昭和の昔なので、トーストを焼いてアヲハタのマーマレードを塗るくらい。リプトンのティーバッグで淹れた薄い色の紅茶に、角砂糖を入れて飲むとか。それがとても特別な感じがしました。日本がまだ今ほど贅沢でなく、わが家もつましかった。そんな食卓の光景とつながっていて、長く捨てられずにいたのです。

でも改めて見ると、使い込んであちこち色がはげている。他のティーカップとともにサイドボードに入っていると、みすぼらしさは否めず、哀れに感じました。古道具店の人に聞いたところでは、日本の陶磁器メーカーで当時、家庭用に作られた大量生産品。懐かしむ人は多いけれど、非常にたくさん出回ったので、骨董としての値はつけられないとのこと。

しばらく持っていましたが、このまま肩身が狭そうにサイドボードの隅にあるよりはと、処分を決心。燃えないごみの日に、出しました。ごみにするというのに、割れないよう気をつかって重ね、送り出す思いで収集スペースに持っていきました。

手放してみれば、「捨てなければよかった」という後悔は意外なほどわいてきません。それまでも、とってはあったけれど、まったく使わないまま、10年、いえ、それ以上の月日が過ぎていた。これはもう思い出は胸の中にしまわれて、モノというよすががなくとも、わたしはその思い出を繰り返し呼び覚ますことができると、確認できた気がします。

無理して急ぐことはない

それまで自分にとって思い出の品は、処分の対象外。モノ減らしの及ばない聖域のような扱いでした。が、人生が長くなると、思い出のない品などありません。どこかで決心して、処分へ踏み出すことをおすすめします。

もちろん適したタイミングはあります。わたしもその思い出の洋食器セットを処分するまで、ある程度の時間が必要でした。むしろとても執着し、カップの数に足りない皿を、古道具店で探し求めた時期もあったのです。30代の終わりに母を亡くした頃、父の生きている間も、捨てるなど思いも及びませんでした。父が亡くなり、6年が過ぎて、ようやっと手放せました。

無理して急ぐことはありません。ときどき自分へ「わたしはこれを本当に持っていたいか」と問いかけて、やはり必要と感じたらとっておくし、思い出はあるけれどモノはなくてだいじょうぶそうに感じたら、捨てるのでいいのでは。わたしもまだ雛人形は処分の対象外。自分が生まれたときの母子手帳も、持ち続けています。

Point 思い出の品も、手放せるタイミングが来る

※本稿は、『ひとり時間のつくり方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。