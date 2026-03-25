半年ぶりに日本代表へ戻ってきた三笘。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

写真拡大

　現地３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う日本代表が現地３月24日に始動。スコットランドのグラスゴー近郊で初日のトレーニングを行なった。

　練習後、昨年の９月以来の代表復帰となったブライトンの三笘薫が取材に対応。プレミアリーグでプレーする選手もいるFIFAランキング38位のスコットランド代表の印象について尋ねると、こう評した。

「僕自身が知っているのは（ナポリのMFビリー・）ギルモアぐらいですけど、（アストン・ビラのMFジョン・）マギン選手とかもいますし、本当に能力が高い。収める能力が高い選手が多いんで。（相手の）ロングボールが増えるかもしれないですけど、（ワールドカップに向けて）そういうところも自分たちがやらないといけない、対戦しないといけないところだと思うので、いいシチュエーションかなと」
 
　かつて、ブライトンで共闘したギルモアの警戒すべき点はどこか。28歳のアタッカーはこう話してくれた。

「彼もリズムを作れる選手なので、ボールを触りすぎるとリズムを作られますし、自分たちがしっかりとプレスに行って、ボールを持たせないことが大事かなと思います」

　スコットランド代表の中盤は、どちらかというとファイタータイプが少なくないなか、チェルシーアカデミー出身の24歳は170センチと小柄で、技術の高さを感じさせるMFだ。

　三笘の言葉通り、日本代表としてはこの起点を潰す必要があるだろう。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」