「本当に能力が高い」代表復帰の三笘薫が語った対戦する“FIFAランク38位”の印象 かつて共闘したチェルシー出身MFはどう封じる？「リズムを作れる選手なので…」【現地発】

「本当に能力が高い」代表復帰の三笘薫が語った対戦する“FIFAランク38位”の印象 かつて共闘したチェルシー出身MFはどう封じる？「リズムを作れる選手なので…」【現地発】