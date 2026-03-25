防衛力の強化に向けた防衛増税が４月から始まる。

まずはたばこ税と法人税が引き上げられ、来年１月からは所得税も増税される見通しだ。３税で１兆円超の税収増を見込むが、政府は防衛費のさらなる増額を視野に入れており、財源確保は道半ばだ。（折田唯、向山拓）

■値上げ相次ぐ

たばこ税は、加熱式たばこの税率を今年４月と１０月に２段階で引き上げる。紙巻きたばことの税率差を解消し、一律で１本あたり１５・２４４円とする。さらに、紙巻き・加熱式のいずれも２７年４月から１年ごとに３段階で、１本あたり０・５円ずつ税率を引き上げる。

増税を受け、加熱式たばこ「アイコス」を展開するフィリップ・モリス・ジャパンは４月１日から、６６銘柄を２０〜５０円値上げする。「テリア」シリーズは５８０円から６２０円に、「センティア」シリーズは５３０円から５７０円となる。

日本たばこ産業（ＪＴ）も「プルーム」シリーズなど加熱式の３７銘柄を２０〜３０円値上げする。「グロー」シリーズを展開するブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン（ＢＡＴ）も近く価格改定を発表するとみられる。

■企業の６％対象

法人税の引き上げは、４月以降の事業年度から適用される。法人税額から５００万円を引いたうえで、４％を上乗せする。中小企業に配慮し、法人税額が５００万円以下の企業は対象外となる。中小企業の場合は、法人所得が２４００万円程度から追加の課税が発生し、全法人の６％程度が対象となる見通しだ。

所得税は２７年１月から、所得税額に１％を上乗せする方針だ。政府は関連法案を今国会に提出しており、年度内に成立する公算が大きい。

東日本大震災の復興財源に充てられている「復興特別所得税」の税率を２・１％から１・１％に下げるため、家計の実質的な負担は当面増えない。しかし、復興特別所得税の課税期間は４７年まで１０年間延長されるため、総額では国民負担が膨らむ。

■１．３兆円増収

財務省は、防衛増税による税収増は２７年度で計１兆３０００億円と見積もる。政府は２３〜２７年度の防衛費の総額を４３兆円と定めており、国有財産の売却や防衛増税などを財源に充てる構えだ。

日本を巡る安全保障環境は厳しさを増しており、高市首相は２月の施政方針演説で「主体的に防衛力強化を進めることが必要だ」と述べた。政府は年内に安全保障３文書の改定を目指しており、防衛費など安保関連費の増額が示される見込みだ。

野村証券の岡崎康平氏は、諸外国の動向も踏まえると、３１年度時点で安保関連費を名目ＧＤＰ（国内総生産）比３％の水準まで引き上げる可能性があると指摘する。その場合は１０兆円弱の歳出拡大になるといい、「増税を含めた新たな財源確保を模索する必要がある」と話す。ただ、国民生活や企業活動への影響も考慮すると、さらなる増税に向けた議論は難航する可能性が高い。