今日25日(水)は、雨の範囲が次第に東へ広がります。沖縄や九州から関東は雨で、太平洋側ほど本降りとなるでしょう。沿岸部は一時的に雨脚が強まることもありそうです。東北と北海道は晴れて、4月並みの陽気となるでしょう。

西から雨雲 近畿や東海、関東も昼頃から雨に

今日25日(水)は、前線を伴った低気圧が九州から本州の南海上を東へ進みます。

沖縄や奄美は午前中を中心に雨や雷雨で、局地的に激しく降るでしょう。九州、中国、四国は夜にかけて本降りの雨が続き、太平洋側の沿岸部で雨脚が強まりそうです。近畿や東海は昼前から雨が降りだし、太平洋側を中心に足元が濡れるような雨となる所があるでしょう。関東や北陸も昼過ぎに雨の降りだす所が多く、次第に本降りになりそうです。朝、お出かけの際に雨が降っていなくても、傘を忘れずにお持ちください。東北と北海道は高気圧に覆われ、日中はおおむね晴れる見込みです。

九州〜関東は雨で気温上がらず 晴れる東北と北海道は4月並みの陽気

最高気温は、九州から関東で昨日より低くなるでしょう。5℃以上低くなる所もあり、15℃前後の予想です。

東北や北海道は昨日より高く、4月上旬から中旬並みです。朝晩と日中との気温の差が大きくなりますので、重ね着をするなど、服装で上手に調節してください。