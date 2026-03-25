【一問一答】佐々木朗希 マイナー調整の可能性は？「自分で決めることではないが、必要ならそれも選択肢」



佐々木朗希（c）SANKEI

＜2026年3月23日（日本時間24日） オープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス ＠ドジャースタジアム＞

オープン戦最終登板で制球に苦しみ、合計2回66球、無安打ながら5失点、8四死球と崩れたドジャースの佐々木朗希投手（24）。

試合後の囲み取材では、率直に「良くなかった」と振り返りながらも、課題と向き合う姿勢を強調した。



【一問一答】佐々木朗希 試合後コメント

Q：今日の登板について？

今日が最後のスプリングトレーニングだったので、シーズン本番を意識してどういう投球をするかを大事にしました。



Q：収穫は？

結果の通り良くなかったので、そんなになかったかなと思います。



Q：ストライクが入らなかった原因は？

ブルペンでは制球できていたんですけど、試合になると同じような内容が続いてしまった。今日は試合中に修正できなかったです。



Q：開幕までに修正できる？

直せるかどうかではなく、しっかり向き合って、自分のできることを探していきたいです。



Q：キャンプは難しい時間だった？

良い部分もありました。ただ試合では出せていないので、そこはどうにかしないといけないです。



Q：メジャーでやっていく自信は？

スプリングトレーニングとシーズンは別。課題を一つずつ潰して、シーズンに向けて準備するだけです。



Q：メンタル面の影響は？

野球は技術のスポーツだと思っています。今日は技術的な部分で制球できなかったと思います。



Q：コンディションは？

状態は良いので、試合での技術的な部分だと思います。



Q：マイナー調整の可能性は？

自分で決めることではないですが、必要ならそれも選択肢だと思います。

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