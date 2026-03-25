気象台は、午前6時38分に、なだれ注意報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表（雪崩注意報） 25日06:38時点

上川、留萌地方では、25日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。留萌地方では、26日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■留萌市

□なだれ注意報【発表】

26日にかけて注意



■増毛町

□なだれ注意報【発表】

26日にかけて注意



■小平町

□なだれ注意報【発表】

26日にかけて注意



■苫前町

□なだれ注意報【発表】

26日にかけて注意



■羽幌町

□なだれ注意報【発表】

26日にかけて注意



■天売焼尻

□なだれ注意報【発表】

26日にかけて注意



■初山別村

□なだれ注意報【発表】

26日にかけて注意



■遠別町

□なだれ注意報【発表】

26日にかけて注意



■天塩町

□なだれ注意報【発表】

26日にかけて注意



