きのうは全国的に晴れてぽかぽか陽気となり、福岡や松山など9つの地点で桜の開花が発表されました。また甲府では、全国のトップをきって桜が満開となりました。きょうは一転、西から雨の範囲が広がりそうです。

【低気圧や前線が近づく】

きのう日本列島を覆っていた高気圧は東に移動し、西から低気圧や前線が近づいてきます。そのため西から天気は下り坂。一方で、北日本はきょうも高気圧に覆われ、晴れるでしょう。

【関東・雨の降り始めは昼過ぎか】

朝から、九州や沖縄、中国・四国地方は広く雨となっています。このあと雨の範囲が広がって、昼前には近畿や東海にも雨雲がかかってくるでしょう。昼過ぎには関東でも雨が降り出しそうです。

【あすも東日本を中心に雨続く】

その後、夜にかけても広い範囲で雨が降り続くでしょう。日付が変わると西日本は次第に雨がやんで天気は回復に向かいますが、東日本ではあすも雨が降ったりやんだりとなりそうです。あすは東北にも一部雨雲がかかってくるでしょう。関東の雨は夕方くらいまで残りそうです。

【雨降る地域は気温下がる】

関東から西、雨の降る地域では、4月並みの暖かさとなったきのうと比べて気温の低いところが多いでしょう。福岡や高知、名古屋など、きのうと比べて5℃くらい下がるところもありそうです。一方で、晴れる北日本ではきょうも4月並みの暖かさが続くでしょう。札幌の予想最高気温は11℃と4月中旬並み。今年一番の暖かさとなりそうです。

〈きょうの各地の予想最高気温〉

札幌 ：11℃ 釧路：8℃

青森 ：12℃ 盛岡：14℃

仙台 ：13℃ 新潟：14℃

長野 ：16℃ 金沢：17℃

名古屋：15℃ 東京：15℃

大阪 ：15℃ 岡山：14℃

広島 ：16℃ 松江：14℃

高知 ：14℃ 福岡：14℃

鹿児島：21℃ 那覇：24℃

【今年のお花見チャンスは？】

この先も、特に関東などはくもりや雨のすっきりしない日が多いでしょう。東京の桜満開予想日は、あす（木）となっていますが、あすは雨で、金曜日は雲が多く、土曜日は再び雨が降りやすくなりそうです。その後、31日（火）からは連日雨となりそうですので、今年のお花見は、晴れ間がある29日（日）・30日（月）がおすすめです。