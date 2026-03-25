4月8日よりテレビ朝日系で放送がスタートする、土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利がW主演を務めるドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』のメインビジュアルが公開。あわせて松谷鷹也と今野浩喜のレギュラー出演と菅生新樹が第1話にゲスト出演することが発表された。

参考：『ボーダレス』に優香、田中幸太朗ら出演 土屋太鳳、佐藤勝利らのキャラビジュアルも

『相棒』『特捜9』『刑事7人』など数々の刑事ドラマを生み出してきたテレビ朝日系“水9”枠の新作となる本作は、『踊る大捜査線』（フジテレビ系）、『教場』（フジテレビ系）の君塚良一が脚本を手がける完全オリジナル作品。トラックで爆走する捜査本部＝移動捜査課を舞台に、個性溢れる刑事たちの熱い人間ドラマが描かれる。監督は、『刑事7人』などの星野和成、『緊急取調室』（テレビ朝日系）などの本橋圭太が務める。

複雑化する現代の事件には、複数の地域にまたがる事件も少なくない。このような事件が起きると、広域指定事件に指定され、双方の捜査機関が協力して事件を解決する。しかしここで生まれるのが、警視庁vs所轄、警視庁vs他道府県の警察本部との“縄張り争い”。この状況を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めたのが“爆走する捜査本部”＝移動捜査課だ。捜査本部、取調室、留置施設、そして災害派遣支援物資輸送車といった複数の役割を持ったトラックを使って、事件現場へと爆走する移動捜査課。特に捜査本部となる1号車はいろいろな意味を込めて、内外から「一番星」と呼ばれている。その縦横無尽に動き回る「一番星」を取り仕切るのが、移動捜査課の7人の刑事たち。性別も経歴も性格もバラバラ、そしてどこか警察組織の“はぐれもの”だったワケありの7人が強力なチームとなって容疑者を追い詰め、事件を解決していく。

移動捜査課に所属するノンキャリアの刑事・仲沢桃子を土屋、移動捜査課に配属されてくる新人刑事・黄沢蕾を佐藤がそれぞれ演じ、共演には北大路欣也、井ノ原快彦、さらには優香、横田栄司、田中幸太朗が名を連ねた。

元阪神タイガース横田慎太郎さんの生涯を描いた映画『栄光のバックホーム』で主演を務め、第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど注目を集めている松谷が演じるのは、警視庁捜査一課の刑事・増田幽。移動捜査課とは腐れ縁で、一課の捜査情報を移動捜査課のメンバーに流したり、流させられたりする。

そんな増田とコンビを組む先輩刑事・根本輝彦役には、今野が決定。近年ではNHK連続テレビ小説『らんまん』や『ブラックペアン シーズン2』（TBS系）などに出演している今野が演じる根本（通称：ねもっちゃん）は、捜査一課長からの命令で移動捜査課に捜査の報告などを任されている人物。メンバーとの丁々発止のやりとりも、ドラマの見どころの1つとなる。

さらに、4月8日放送の第1話には、NHK連続テレビ小説 『おむすび』で注目を集め、『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレ東系）で連続ドラマ初主演を果たした菅生が出演。本作で菅生が演じるのは、とある事件に関わる“ワケあり”の若者・阿久津翔一。移動捜査課の取り調べを受けることになるが、その証言にはどこか不自然なところがあり……。

また、初回拡大スペシャルには升毅、渡辺正行、春海四方、東根作寿英らも出演する。

あわせて公開されたメインビジュアルには、本作を象徴するトラックを背景に、土屋、佐藤、横田、田中、北大路、優香、そして井ノ原の7人が力強く並び立っている。（文＝リアルサウンド編集部）