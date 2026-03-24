照明ブランド「ニューライトポタリー」が表参道のシボネでエキシビション開催　デザイナーによるアドバイスも

表参道の「シボネ（CIBONE）」が、奈良を拠点とする照明ブランド「ニューライトポタリー（NEW LIGHT POTTERY）」のエキシビションを開催する。開催期間は3月28日から4月12日まで。

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同展では、「When craft becomes light」をテーマにブランドが設立当初から大切にしてきたクラフトマンシップにフォーカス。ブランドの哲学やプロダクトの製作背景が伝わるよう、アイテムの製作過程を2台のモニターを用いて放映する。

店頭では定番商品と今年2月に発表した新作に加え、数量限定で発売するシボネとの別注アイテム「コモ（Como）」（11万円）をはじめとする全25型をラインナップ。別注アイテムは、日本の古い深編笠を着想源に和紙張りのフロアスタンドを製作し、京都府綾部市に拠点を置く紙漉キハタノが、黒染め仕上げを施した。

エキシビション初日の3月28日は、デザイナーの永冨裕幸と奈良千寿が在廊。商品の購入を検討している来場者を対象に、照明アドバイスを受けることができるサービスを実施する。なお同サービスは、専用の予約ページからの事前申し込みが必要となっている。

◾️NEW LIGHT POTTERY EXHIBITION When craft becomes light

日程：2026年3月28日（土）〜4月12日（日）

会場：CIBONE

所在地：渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F

時間：11:00〜20:00

◾️照明アドバイスサービス

日程：2026年3月28日（土）

デザイナー在廊時間：11:00〜12:00／14:00〜17:00／18:00〜20:00

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