2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。

主人公、キム・ミンソク／青木照（志尊淳）の韓国の義理の父母、兄役 韓国有数の財閥一家を演じるキャストに、世界的大ヒット作に出演の俳優陣が集結！本作で日本のドラマ初出演を果たす。

ミンソクの養父で、韓国有数の財閥「ファングムホテルグループ」の社長 キム・ジョンフンを演じるのはオ・マンソク。世界で大旋風を巻き起こした『愛の不時着』の冷酷な悪役 チョ・チョルガン少佐で鮮烈な存在感を放ち、日本でも一躍注目を集めた。『元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜』『五月の青春』『コッソンビ熱愛史』など数々の話題作に出演するほか、『ヘドウィグ』『ラ・マンチャの男』などミュージカルでも活躍する名俳優。本作で演じるジョンフンは、ミンソクの実父・優と日本での留学時代に親友だったことが縁でミンソクを養子として迎え、実の子どものように愛した役どころ。ミンソクに静かに寄り添い、支えてきた彼の死が物語を大きく動かしていく。

ミンソクの養母 キム・キョンファを演じるのはキム・ジュリョン。『イカゲーム』で個性の強いハン・ミニョ役を熱演し強烈なインパクトを残した彼女は、ドラマ『カジノ』シリーズ、『輝くウォーターメロン』『涙の女王』、映画『ノイズ・マンション』など映画・ドラマと幅広く活躍し、その存在感を確固たるものにしている。作品ごとに高い演技力で魅了しているキム・ジュリョンが本作で演じるキョンファは、実子であるヒスンのことを溺愛し、ジョンフンとは対照的にミンソクには何かとキツくあたってきた役柄。「ファングムホテルグループ」の後継者に指名されたミンソクのことを邪魔に思っている。

ミンソクの養兄 キム・ヒスンを演じるのはキム・ドワン。国境を越えて熱い支持を集めた青春群像劇『スタートアップ：夢の扉』では、等身大の青年 キム・ヨンサンを好演。『十八の瞬間』『九尾の狐とキケンな同居』『イ・ドゥナ！』『ウエディング・インポッシブル』『ONE：ハイスクールヒーローズ』と自然体の演技が光る人気ドラマには欠かせない若手実力派俳優。本作では、養子となったミンソクを実の弟のように可愛がってきたヒスンだったが、後継者がミンソクに決まったことで気まずい仲に…という養兄役を演じる。

温かくキム家に迎えられたはずだったが、ジョンフンの死によってミンソクの人生が一変。彼を待ち受けていたのは、想像を超える試練だったーー。“韓ドラ”ファン垂涎！志尊との共演シーンは、第1話から惜しみなく織り込まれていく。物語をさらにドラマチックに彩る韓国俳優陣の登場をお見逃しなく。

キム・ドワン キム・ジュリョン オ・マンソク コメント：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/articles/5305xn7jnuzjf8jodhgm.html

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

初回放送：4月12日

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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