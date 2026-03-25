本日3月25日（水）よる10時より最終話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。放送を前に、最終話の見どころと、ストーリーに込めた制作陣の想いを紹介。

「私、冬の晴れた日が一番好き」と文菜は言い、「冬？もう3月だよ」とゆきおは返す。

3月の暖かな日。同じ日を冬と捉える文菜。もう春と捉えるゆきお。ゆきおの誕生日、文菜とゆきおは二人が初めて出会ったコインランドリーで待ち合わせをする。そして、二人はゆきおが目星をつけていた初めての喫茶店へ。事前のメールのやりとりで、お互いに「話したいことがある」と伝え合っていたが、文菜から先に切り出す。それは、別れを切り出されるかもしれないと思った文菜のある種の防衛本能なのかもしれない。

文菜は、ゆきおに隠していたことをひとつひとつ話していく。浮気していたこと。他の人よりもすぐ人のことを好きになってしまえること。いつからか一人の人ときちんとつきあうことが出来なくなってしまったこと。ゆきおはその言葉をひとつひとつ、噛み締めるように聞いていく。文菜は名前こそ隠したものの、山田（内堀太郎）のことも話していく。ゆきおに話せないことを話していた相手がいて、相談に乗ってもらっていた、と。

「はっきりさせると必ず終わってしまう」とどこかで真剣に人と向き合うことを躊躇していた文菜が、明確に一歩踏み出すことを決めた。そして、鞄から手編みの水色のマフラーを取り出してゆきおに渡す。「お誕生日おめでとう」と言われたゆきおは微笑んで、「あれじゃん、色。温泉ズブルー」と呟く。そして、今度は逆に自分の想いをひとつひとつ話していく。

お互いの心のうちをさらけ出し合った二人は、ゆきおの美容室に向かう。「（お店では）なるべくくだらない話、意味のない話をしよう」という文菜。美容室に到着した二人はまるで出会った日のように、シャッターを開けて店内へ。ゆきおは、ふと温泉旅行の夕食時に話した「口の機能」についての話をする。あの時は正解に辿り着けなかった、もうひとつの口の位置について。そのあともいろいろと考え続けていたゆきおは、あることに気づき、その話を文菜にする。その言葉を受けて、文菜は再び、自分の中にある想いや悩みについてさらに吐き出していく。

この場面の杉咲と成田の芝居はあまりにも素晴らしく、思わず息を飲んでしまう。第1話から第9話まで、まっすぐに人と向き合うことが怖かった文菜が、山田でも、小太郎（岡山天音）でもなく、恋人のゆきおに対してここまで心を開けたこと。そして、その気持ちを、苦しさを、本当に自分の痛みとして体現する杉咲。その芝居を真摯に受け止めて、演じ返す成田。

監督の今泉力哉は「泣く芝居には大きく分けて2種類ある」と話す。1つはそれを見た人がグッとくる芝居。もう1つはちょっと引いてしまう芝居。その違いは、演じている俳優にいかに余裕がないか、が鍵だと言う。このシーンの杉咲には一切の余裕が感じられない。余裕どころか、演じている、というさまが微塵も感じられない。泣く、というよりも、自然に泣いているのだ。文菜とともに涙してしまう人も多いのではないだろうか。

きちんと向き合うことを怖れていた文菜。まっすぐ好きと言えなくなっていた文菜が、それでも真剣に話し合うこと、さらけ出すことを選んだ。しかしそれは見方を変えれば、ただのわがままで身勝手な行動なのかもしれない。伝えることが本当に正しいのか。相手のためになるのか。それでもそうせざるを得なかった文菜は、やっぱり真面目で正直なのだと思う。そして今泉の脚本は、コインランドリーや美容室といった場所だけでなく、第1話でのやりとりをいくつか反復させ、これが最終回であることを否が応でも思い出させる。

“始まったら終わる。”

“つきあったら別れる。”

これは第1話で文菜がノートに記していた言葉だ。

恋愛関係だけじゃない。このドラマにも、人生にも、始まりがあり、終わりがある。でも、きっと最終話が終わったあとも、私たちはきっと「今ごろ、文菜はどうしているかな？」「小太郎は相変わらずかな？」「エンちゃん（野内まる）は元気かな？」などと、ふとした時に彼らのことを思い出すだろう。その意味では、最終話もひとつの区切りでしかないのかもしれない。

冬から春に移りゆく季節の中で、さまざまなことを経験し、思考し、自分の心と向き合い続けた文菜。文菜が好きだという「冬の晴れた日」を、来年はどのような思いで迎えるのだろう。

果たして、文菜とゆきおが決めた二人のこれからとは……

そして、小太郎やエンちゃんの恋の行方は……

現在、TVerでは第1〜3・9話を見逃し配信中。番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）では、最終話のあらすじ・予告映像を公開中。

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