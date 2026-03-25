2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。

主人公、キム・ミンソク／青木照（志尊淳）の韓国の義理の父母、兄役 韓国有数の財閥一家を演じるキャストに、キム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクが決定！本作で日本のドラマ初出演を果たす。

オ・マンソクは、ミンソクの養父で、韓国有数の財閥「ファングムホテルグループ」の社長 キム・ジョンフンを演じる。ミンソクの実父・優と日本での留学時代に親友だったことが縁でミンソクを養子として迎え、実の子どものように愛したジョンフン。ミンソクに静かに寄り添い、支えてきた彼の死が物語を大きく動かしていく。

キム・ジュリョンは、ミンソクの養母 キム・キョンファを演じる。実子であるヒスンのことを溺愛し、ジョンフンとは対照的にミンソクには何かとキツくあたってきたキョンファ。「ファングムホテルグループ」の後継者に指名されたミンソクのことを邪魔に思っている。

キム・ドワンは、ミンソクの養兄 キム・ヒスンを演じる。養子となったミンソクを実の弟のように可愛がってきたヒスンだったが、後継者がミンソクに決まったことで気まずい仲に…という役どころ。

温かくキム家に迎えられたはずだったが、ジョンフンの死によってミンソクの人生が一変。彼を待ち受けていたのは、想像を超える試練だったーー。“韓ドラ”ファン垂涎！志尊との共演シーンは、第1話から惜しみなく織り込まれていく。物語をさらにドラマチックに彩る韓国俳優陣の登場をお見逃しなく。

当記事では、キム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクのコメントを紹介。

■キム・ドワン コメント

こんにちは。キム・ヒスン役を演じる俳優のキム・ドワンです。

まずは『10回切って倒れない木はない』に出演することができ、とても嬉しく、期待に胸が高鳴っています。

日本のドラマに出演するのは今回が初めてなので、少し緊張もしていますが、ヒスンというキャラクターが非常に魅力的だと感じ、とても意欲が湧き、しっかりと表現してみたいと思いました。

素晴らしい現場で最善を尽くし、ヒスンを魅力的に描き出せるよう頑張ります！ たくさんの期待と関心をお願いいたします。ありがとうございます！

■キム・ジュリョン コメント

『10回切って倒れない木はない』を通じて、日本の視聴者の皆様により身近にお会いできることになり、本当にワクワクしていますし、感謝の気持ちでいっぱいです。

言葉や文化は違いますが、現場では俳優もスタッフも皆が心を一つにし、お互いを思いやりながら楽しく撮影しています。

特に、日韓両国の俳優たちが作り出す呼吸とエナジーは本当に印象的で、視聴者の皆様にもその特別なシナジーを感じていただけると思います。

私が演じるキム・キョンファという人物が、物語の流れの中でどのような変化をもたらすのか、そしてどれほど緊張感を持って物語をかき乱していくのか、ぜひ期待していただければ嬉しいです。

そして、ぜひリアルタイムでも視聴していただけたら、本当に本当に嬉しいです！

たくさんの関心と愛をお願いいたします。ありがとうございます！

■オ・マンソク コメント

このたび、『10回切って倒れない木はない』に出演することになり、大変嬉しく思っております。

特に、日本のドラマへの初めての出演で、素晴らしいキャストの皆様や監督、そして最高のスタッフの方々とご一緒できることに、心から感謝の気持ちでいっぱいです。

今回のドラマ『10回切って倒れない木はない』が、視聴者の皆様からたくさんの愛をいただける作品になるよう、私も最善を尽くします。ありがとうございます！