子どもから大人まで、多くの人がお世話になる歯科医院。今、ある事態に陥っています。治療で使う「麻酔薬」の在庫不足を訴える歯科医院が相次いでいるのです。一体、何が起きているのでしょうか。

■「あって当たり前のものだと…」

大人になってもつい緊張してしまう歯の治療。痛みを和らげてくれるのが、歯の治療には欠かせない麻酔薬です。しかし今、患者も心配する事態が起きています。

――「麻酔なしで」と言われたら

患者

「困ります。ちょっと自信ないです。どうしたらいいか分からない」

全国的に歯科用の麻酔が不足しているのです。都内にあるクリニックでも…

テヅカ歯科クリニック 手塚勤院長

「今、注文して2週間入ってきていない。2箱注文しても1箱しか入ってこない」

◇

――何か月で使い切る？

テヅカ歯科クリニック 手塚勤院長

「1か月半から2か月」

通常は発注から1週間以内に届くはずが、2週間届いていないということです。出荷制限がかかっているため、今後、必要な量を確保できるか、不安を感じているといいます。

テヅカ歯科クリニック 手塚勤院長

「（麻酔は）あって当たり前のものだと思っていたので、とてもショック」

在庫不足の主な原因は、国内シェア6割近くのメーカーで起きた生産の一時停止です。

去年9月、製造設備を更新した際にシステムトラブルが発生。現在は復旧したものの、注文に対して供給が追いつかない状態が続いているといいます。

こうした事態を受け、千葉県の医師団体が行ったアンケートでは…

千葉県保険医協会 石毛清雄理事

「在庫が不足して大変な状態と感じている先生が93.5％」

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歯科医師からは、深刻な声が寄せられているといいます。

歯科医師に行ったアンケート

「去年11月から局所麻酔が必要な治療は延期しています」

「今まで麻酔して治療していた患者さんに少し我慢してもらって治療するケースが出てきています」

千葉県保険医協会 石毛清雄理事

「国には安定供給してもらう。（在庫を）可視化してある程度、国が管理してくれる。補助金を出して麻酔薬作ってくれないと厳しい」

厚労省は、増産についてメーカーとの協議を続けていて、来月からは徐々に供給量が回復する見込みだとしています。

■労力や高い技術必要も…低い単価

歯の治療をめぐる問題はほかにもあります。

入れ歯や差し歯などを作る歯科技工士。口の中に入れたときに違和感がないよう、数ミクロン単位の精度で調整を繰り返します。しかし…

アドバンス柏代表取締役 大学泉介さん

「入れ歯を作る技工士が少ないと感じている」

全国の歯科技工士は、2000年にはおよそ3万7200人でしたが、2024年にはおよそ3万1700人に。人手不足により、納期を延ばさざるを得ないケースも出てきているといいます。

その背景にあるのは、国が定める入れ歯の単価の低さです。

アドバンス柏代表取締役 大学泉介さん

「総入れ歯を作ると2万5200円。その中から歯科医院の経費を引いて技工代が支払われる。もう少し評価されてもいいのでは」

入れ歯の場合、40以上の細かい工程が必要で、完成までには1〜2週間かかるといいます。

それだけの労力や高い技術が必要とされるにもかかわらず、利益が低く採算が合わない実態があるのです。

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事業所によっては、収入面での問題もあるといいます。歯科技工士の手取りを調べた調査では、年収300万円以下が最も多く、38.8％を占めています。

アドバンス柏代表取締役 大学泉介さん

「入れ歯を作る中心の世代の方々が引退すると、今のような状態で仕事を進めるのは難しくなってくる。なかなかすぐに入れ歯を作りかえることができない。そういう状態を招くことを懸念している」

私たちの歯を守る薬や技術が今後どうなるのか、心配されます。