米津玄師、「がらくた」が自身19作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
米津玄師の「がらくた」が、3月25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】米津玄師「がらくた」ミュージックビデオ
週間再生数46万8072回を記録。累積再生数は1億28万6897回）となり、1億回突破は自身通算19作目【※1】。ソロアーティスト歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
本作は、俳優・満島ひかりが主演を務めた映画『ラストマイル』（2024年8月公開）の主題歌として書き下ろされた。
【※1】米津玄師の累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「感電」「Lemon」「Pale Blue」「馬と鹿」「KICK BACK」「アイネクライネ」「ピースサイン」「M八七」「LOSER」「灰色と青（＋菅田将暉）」「LADY」「Flamingo」「さよーならまたいつか！」「地球儀」「春雷」「Plazma」「BOW AND ARROW」「IRIS OUT」
【※2】ソロアーティストによる「累積再生数1億回突破作品数」記録／1位：米津玄師（19作）、2位：Vaundy（17作）、3位：Ado（16作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞
【動画】米津玄師「がらくた」ミュージックビデオ
週間再生数46万8072回を記録。累積再生数は1億28万6897回）となり、1億回突破は自身通算19作目【※1】。ソロアーティスト歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
本作は、俳優・満島ひかりが主演を務めた映画『ラストマイル』（2024年8月公開）の主題歌として書き下ろされた。
【※2】ソロアーティストによる「累積再生数1億回突破作品数」記録／1位：米津玄師（19作）、2位：Vaundy（17作）、3位：Ado（16作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞