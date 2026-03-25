新山千春45歳、愛車が「カッコよすぎ」「センス抜群」「素晴らしい」 「2日間で約1000キロの旅しました！」と報告
タレント・新山千春が、24日までにInstagramを更新。愛車を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】新山千春45歳、愛車が「カッコよすぎ」「センス抜群」とネット絶賛（6枚）
2006年7月には第1子となる女児を出産。2023年にはマッチングアプリで出会った一般男性との再婚を発表した新山。SNSでは娘や夫との姿など、自身の近影を披露し話題を呼んでいる。
今回の投稿では「相棒と2日間で約1000キロの旅してきました！」「すれ違うランクル70のドライバーさんに原宿で（グッドの絵文字）をいただいて、そちらもって私も（グッドの絵文字）をしたり、心地良いコミュニケーションがうまれることもランクルならでは？ まだ私は70初心者ですが楽しんでいます」と報告。愛車のショットを複数枚公開した。
ファンからは「素晴らしいランクルライフですね カッコいいなぁ」「センスいいですね」などのコメントや、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「新山千春」Instagram（@chiharuuu_0114）
【写真】新山千春45歳、愛車が「カッコよすぎ」「センス抜群」とネット絶賛（6枚）
2006年7月には第1子となる女児を出産。2023年にはマッチングアプリで出会った一般男性との再婚を発表した新山。SNSでは娘や夫との姿など、自身の近影を披露し話題を呼んでいる。
今回の投稿では「相棒と2日間で約1000キロの旅してきました！」「すれ違うランクル70のドライバーさんに原宿で（グッドの絵文字）をいただいて、そちらもって私も（グッドの絵文字）をしたり、心地良いコミュニケーションがうまれることもランクルならでは？ まだ私は70初心者ですが楽しんでいます」と報告。愛車のショットを複数枚公開した。
ファンからは「素晴らしいランクルライフですね カッコいいなぁ」「センスいいですね」などのコメントや、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「新山千春」Instagram（@chiharuuu_0114）