西島秀俊主演『存在のすべてを』に広瀬すずが出演 物語の片鱗のぞく超特報映像解禁
西島秀俊が主演を務める瀬々敬久監督最新作『存在のすべてを』より、広瀬すずの出演が発表。併せて、公開日が2027年2月5日に決まったほか、超特報映像、西島と広瀬それぞれのソロカットが解禁された。
【動画】未解決“二児同時誘拐事件”の闇と、最も切ない記憶―『存在のすべてを』超特報
原作小説「存在のすべてを」（朝日新聞出版刊）は、「罪の声」や「踊りつかれて」などで知られる社会派作家・塩田武士が描く珠玉のヒューマンミステリー。「本の雑誌」が選ぶ2023年度ベスト10にて第1位、2024年本屋大賞ノミネート、さらに、第9回渡辺淳一文学賞を受賞した。
主演は、第45回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞した実力派俳優・西島秀俊。監督は、『64‐ロクヨン‐』（2016）、『ラーゲリより愛をこめて』（2021）など、数々の名作を手掛けてきた名匠・瀬々敬久が務める。
1991年に発生し、未解決のまま時効を迎えた前代未聞の「二児同時誘拐事件」。一方の児童は無事発見される。もう一方の児童は行方が掴めないまま3年が経ったある日突然、祖父母宅に姿を現すが、行方不明だった3年間については固く口を閉ざし続けた。そして、事件は未解決のまま30年。新聞記者の門田次郎（西島）は、旧知の刑事の死をきっかけにこの事件の真相を追う事に。 空白の時間に隠された「真実」とは――。
この度、未解決事件の被害者だった少年の同級生である若き画廊のオーナー・土屋里穂（つちやりほ）役として、広瀬すずの出演が決定。広瀬は過去に日本アカデミー賞の優秀主演女優賞を4度受賞、さらに『三度目の殺人』（2017）で最優秀助演女優賞を受賞。先日発表された第49回日本アカデミー賞で優秀主演女優賞を受賞したことも記憶に新しい、映画界を牽引する存在だ。
広瀬が演じる土屋里穂は、“二児同時誘拐事件”の被害者だった少年と高校生時代に特別なつながりがあった重要な役どころ。広瀬は「初めて参加した瀬々組は、監督が具体的な演出とともに熱量を共有してくださるので、とても肌馴染みが良く、演じる側としてすごく心地よかったです」と充実した表情。
初共演となる西島については「それぞれの演者の距離感や立ち位置のバランス、ご自身の動きに対する相手の動きまで全部考えてくださっていて、客観的に構図を見る姿にとても感銘を受けました」と振り返り、「西島さんの心の広いお人柄を近くで見させていただけて嬉しかったし、光栄でした」と、座長への厚い信頼をにじませた。2人が織りなす、見応えのある化学反応に期待が高まる。
超特報映像は、横浜市で発生した前代未聞の“二児同時誘拐事件”から幕を開ける。男が薄暗い階段を駆け上がる緊迫感あふれるシーンから始まり、袋をかぶせられ連れ去られる男児の姿や、警察の捜査や報道が過熱する様子がスリリングに描かれていく。サイレンや怒号が響く中、画面には「警察大失態」というセンセーショナルな新聞見出しが踊り、事件が社会に与えた衝撃と混乱の大きさを物語る。そして世間が騒然とする中、事件は未解決のまま時効を迎え、その謎は闇に葬られたまま時が流れた。
そこから映像は一転し、壮大な自然の風景を背景に、事件を追い続ける記者・門田（西島）の鋭い視線や、張り詰めた表情が映し出され、30年越しに事件が動き出すことを示唆する。終盤では、静かに燃え落ちる線香花火や誰かが手をそっと握り合う温かなカットに続き、手紙を見つめながら大粒の涙を流す土屋（広瀬）と、通話する門田の姿で幕を閉じる。
観客が目撃することになる“最も切ない記憶”とは何なのか。登場人物たちがたどり着く真実が、単なる事件の解決にとどまらないことを予感させ、重厚なミステリーの奥深くに隠された心揺さぶる人間ドラマへの期待が高まる特報となっている。
ソロカットは、鋭い視線を投げかけ、事件への追求心を感じさせる門田と、まっすぐ前を見据えながらも、どこか憂いと儚さを帯びた表情を見せる土屋の姿を捉えたもの。別々の場所にいながらも、2人の背後に広がるどこまでも続く空と水辺の風景が、誘拐事件から30年という歳月が紡ぎ出した深みを静かに表す。幾多の名作を彩ってきた2人の視線の先にあるのは何か――。
また、映画公開に先駆け、原作『存在のすべてを』の文庫本が、朝日文庫より4月7日に発売することが決定。文庫本の帯には、今回解禁された西島、広瀬のソロカットもあしらわれている。
映画『存在のすべてを』は、2027年2月5日より全国公開。
※広瀬すずのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■広瀬すず（土屋里穂役）
今回初めて参加した瀬々組は、監督が具体的な演出とともに熱量を共有してくださるので、とても肌馴染みが良く、演じる側としてすごく心地よかったです。
また、主演の西島さんのお人柄に触れながらお芝居ができたこと、本当に嬉しく光栄な経験でした。西島さんはそれぞれの演者の距離感や立ち位置のバランス、ご自身の動きに対する相手の動きまで全部考えてくださっていて、客観的に構図を見る姿にとても感銘を受けました。
【動画】未解決“二児同時誘拐事件”の闇と、最も切ない記憶―『存在のすべてを』超特報
原作小説「存在のすべてを」（朝日新聞出版刊）は、「罪の声」や「踊りつかれて」などで知られる社会派作家・塩田武士が描く珠玉のヒューマンミステリー。「本の雑誌」が選ぶ2023年度ベスト10にて第1位、2024年本屋大賞ノミネート、さらに、第9回渡辺淳一文学賞を受賞した。
1991年に発生し、未解決のまま時効を迎えた前代未聞の「二児同時誘拐事件」。一方の児童は無事発見される。もう一方の児童は行方が掴めないまま3年が経ったある日突然、祖父母宅に姿を現すが、行方不明だった3年間については固く口を閉ざし続けた。そして、事件は未解決のまま30年。新聞記者の門田次郎（西島）は、旧知の刑事の死をきっかけにこの事件の真相を追う事に。 空白の時間に隠された「真実」とは――。
この度、未解決事件の被害者だった少年の同級生である若き画廊のオーナー・土屋里穂（つちやりほ）役として、広瀬すずの出演が決定。広瀬は過去に日本アカデミー賞の優秀主演女優賞を4度受賞、さらに『三度目の殺人』（2017）で最優秀助演女優賞を受賞。先日発表された第49回日本アカデミー賞で優秀主演女優賞を受賞したことも記憶に新しい、映画界を牽引する存在だ。
広瀬が演じる土屋里穂は、“二児同時誘拐事件”の被害者だった少年と高校生時代に特別なつながりがあった重要な役どころ。広瀬は「初めて参加した瀬々組は、監督が具体的な演出とともに熱量を共有してくださるので、とても肌馴染みが良く、演じる側としてすごく心地よかったです」と充実した表情。
初共演となる西島については「それぞれの演者の距離感や立ち位置のバランス、ご自身の動きに対する相手の動きまで全部考えてくださっていて、客観的に構図を見る姿にとても感銘を受けました」と振り返り、「西島さんの心の広いお人柄を近くで見させていただけて嬉しかったし、光栄でした」と、座長への厚い信頼をにじませた。2人が織りなす、見応えのある化学反応に期待が高まる。
超特報映像は、横浜市で発生した前代未聞の“二児同時誘拐事件”から幕を開ける。男が薄暗い階段を駆け上がる緊迫感あふれるシーンから始まり、袋をかぶせられ連れ去られる男児の姿や、警察の捜査や報道が過熱する様子がスリリングに描かれていく。サイレンや怒号が響く中、画面には「警察大失態」というセンセーショナルな新聞見出しが踊り、事件が社会に与えた衝撃と混乱の大きさを物語る。そして世間が騒然とする中、事件は未解決のまま時効を迎え、その謎は闇に葬られたまま時が流れた。
そこから映像は一転し、壮大な自然の風景を背景に、事件を追い続ける記者・門田（西島）の鋭い視線や、張り詰めた表情が映し出され、30年越しに事件が動き出すことを示唆する。終盤では、静かに燃え落ちる線香花火や誰かが手をそっと握り合う温かなカットに続き、手紙を見つめながら大粒の涙を流す土屋（広瀬）と、通話する門田の姿で幕を閉じる。
観客が目撃することになる“最も切ない記憶”とは何なのか。登場人物たちがたどり着く真実が、単なる事件の解決にとどまらないことを予感させ、重厚なミステリーの奥深くに隠された心揺さぶる人間ドラマへの期待が高まる特報となっている。
ソロカットは、鋭い視線を投げかけ、事件への追求心を感じさせる門田と、まっすぐ前を見据えながらも、どこか憂いと儚さを帯びた表情を見せる土屋の姿を捉えたもの。別々の場所にいながらも、2人の背後に広がるどこまでも続く空と水辺の風景が、誘拐事件から30年という歳月が紡ぎ出した深みを静かに表す。幾多の名作を彩ってきた2人の視線の先にあるのは何か――。
また、映画公開に先駆け、原作『存在のすべてを』の文庫本が、朝日文庫より4月7日に発売することが決定。文庫本の帯には、今回解禁された西島、広瀬のソロカットもあしらわれている。
映画『存在のすべてを』は、2027年2月5日より全国公開。
※広瀬すずのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■広瀬すず（土屋里穂役）
今回初めて参加した瀬々組は、監督が具体的な演出とともに熱量を共有してくださるので、とても肌馴染みが良く、演じる側としてすごく心地よかったです。
また、主演の西島さんのお人柄に触れながらお芝居ができたこと、本当に嬉しく光栄な経験でした。西島さんはそれぞれの演者の距離感や立ち位置のバランス、ご自身の動きに対する相手の動きまで全部考えてくださっていて、客観的に構図を見る姿にとても感銘を受けました。