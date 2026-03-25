『10回切って倒れない木はない』キム・ドワンら韓国俳優陣が出演決定 日本のドラマ初出演
志尊淳が主演を務める4月12日スタートの日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）にキム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクが出演することが発表された。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』韓国俳優陣が出演決定
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
今回発表されたのは、ミンソクが養子となった韓国有数の財閥一家キャスト陣。本作で日本のドラマ初出演を果たす。
ミンソクの養父で、韓国有数の財閥「ファングムホテルグループ」の社長・キム・ジョンフンを演じるのは、オ・マンソク。世界で大旋風を巻き起こした『愛の不時着』の冷酷な悪役、チョ・チョルガン少佐で鮮烈な存在感を放ち、日本でも一躍注目を集めた。
『元カレは天才詐欺師〜38 師機動隊〜』『五月の青春』『コッソンビ熱愛史』など数々の話題作に出演するほか、『ヘドウィグ』『ラ・マンチャの男』などミュージカルでも活躍する名俳優。ミンソクの実父・優とは日本での留学時代に親友だったことが縁でミンソクを養子として迎え、実の子どものように愛してくれたジョンフン。ミンソクに静かに寄り添い、支えてきた彼の死が物語を大きく動かしていく。
ミンソクの養母、キム・キョンファを演じるのは、キム・ジュリョン。『イカゲーム』で個性の強いハン・ミニョ役を熱演し、強烈なインパクトを残した彼女は、ドラマ「カジノ」シリーズ、『輝くウォーターメロン』『涙の女王』、映画『ノイズ・マンション』など映画・ドラマと幅広く活躍し、その存在感を確固たるものにしている。
作品ごとに高い演技力で魅了しているキム・ジュリョンが演じるキョンファは実子であるヒスンのことを溺愛し、ジョンフンとは対照的にミンソクには何かとキツくあたってきた。ファングムホテルグループの後継者に指名されたミンソクのことを邪魔に思っている。
ミンソクの養兄、キム・ヒスンを演じるのはキム・ドワン。国境を越えて熱い支持を集めた青春群像劇『スタートアップ：夢の扉』では、等身大の青年・キム・ヨンサンを好演。『十八の瞬間』『九尾の狐とキケンな同居』『イ・ドゥナ！』『ウエディング・インポッシブル』『ONE：ハイスクールヒーローズ』と自然体の演技が光る人気ドラマには欠かせない若手実力派俳優だ。養子となったミンソクを実の弟のように可愛がってきたヒスンだったが、後継者がミンソクに決まったことで気まずい仲に。
温かくキム家に迎えられたはずだったが、ジョンフンの死によってミンソクの人生が一変。彼を待ち受けていたのは、想像を超える試練だった。志尊との共演シーンは、第1話から惜しみなく織り込まれていく。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて4月12日より毎週日曜22時30分放送。
※韓国俳優陣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■キム・ドワン（キム・ヒスン役）
こんにちは。キム・ヒスン役を演じる俳優のキム・ドワンです。まずは『10回切って倒れない木はない』に出演することができ、とても嬉しく、期待に胸が高鳴っています。
日本のドラマに出演するのは今回が初めてなので、少し緊張もしていますが、ヒスンというキャラクターが非常に魅力的だと感じ、とても意欲が湧き、しっかりと表現してみたいと思いました。
素晴らしい現場で最善を尽くし、ヒスンを魅力的に描き出せるよう頑張ります！ たくさんの期待と関心をお願いいたします。ありがとうございます！
■キム・ジュリョン（キム・キョンファ役）
『10回切って倒れない木はない』を通じて、日本の視聴者の皆様により身近にお会いできることになり、本当にワクワクしていますし、感謝の気持ちでいっぱいです。言葉や文化は違いますが、現場では俳優もスタッフも皆が心を一つにし、お互いを思いやりながら楽しく撮影しています。
特に、日韓両国の俳優たちが作り出す呼吸とエナジーは本当に印象的で、視聴者の皆様にもその特別なシナジーを感じていただけると思います。私が演じるキム・キョンファという人物が、物語の流れの中でどのような変化をもたらすのか、そしてどれほど緊張感を持って物語をかき乱していくのか、ぜひ期待していただければ嬉しいです。
そして、ぜひリアルタイムでも視聴していただけたら、本当に本当に嬉しいです！ たくさんの関心と愛をお願いいたします。ありがとうございます！
■オ・マンソク（キム・ジョンフン役）
このたび、『10回切って倒れない木はない』に出演することになり、大変嬉しく思っております。特に、日本のドラマへの初めての出演で、素晴らしいキャストの皆様や監督、そして最高のスタッフの方々とご一緒できることに、心から感謝の気持ちでいっぱいです。
今回のドラマ『10回切って倒れない木はない』が、視聴者の皆様からたくさんの愛をいただける作品になるよう、私も最善を尽くします。ありがとうございます！
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』韓国俳優陣が出演決定
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
今回発表されたのは、ミンソクが養子となった韓国有数の財閥一家キャスト陣。本作で日本のドラマ初出演を果たす。
『元カレは天才詐欺師〜38 師機動隊〜』『五月の青春』『コッソンビ熱愛史』など数々の話題作に出演するほか、『ヘドウィグ』『ラ・マンチャの男』などミュージカルでも活躍する名俳優。ミンソクの実父・優とは日本での留学時代に親友だったことが縁でミンソクを養子として迎え、実の子どものように愛してくれたジョンフン。ミンソクに静かに寄り添い、支えてきた彼の死が物語を大きく動かしていく。
ミンソクの養母、キム・キョンファを演じるのは、キム・ジュリョン。『イカゲーム』で個性の強いハン・ミニョ役を熱演し、強烈なインパクトを残した彼女は、ドラマ「カジノ」シリーズ、『輝くウォーターメロン』『涙の女王』、映画『ノイズ・マンション』など映画・ドラマと幅広く活躍し、その存在感を確固たるものにしている。
作品ごとに高い演技力で魅了しているキム・ジュリョンが演じるキョンファは実子であるヒスンのことを溺愛し、ジョンフンとは対照的にミンソクには何かとキツくあたってきた。ファングムホテルグループの後継者に指名されたミンソクのことを邪魔に思っている。
ミンソクの養兄、キム・ヒスンを演じるのはキム・ドワン。国境を越えて熱い支持を集めた青春群像劇『スタートアップ：夢の扉』では、等身大の青年・キム・ヨンサンを好演。『十八の瞬間』『九尾の狐とキケンな同居』『イ・ドゥナ！』『ウエディング・インポッシブル』『ONE：ハイスクールヒーローズ』と自然体の演技が光る人気ドラマには欠かせない若手実力派俳優だ。養子となったミンソクを実の弟のように可愛がってきたヒスンだったが、後継者がミンソクに決まったことで気まずい仲に。
温かくキム家に迎えられたはずだったが、ジョンフンの死によってミンソクの人生が一変。彼を待ち受けていたのは、想像を超える試練だった。志尊との共演シーンは、第1話から惜しみなく織り込まれていく。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて4月12日より毎週日曜22時30分放送。
※韓国俳優陣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■キム・ドワン（キム・ヒスン役）
こんにちは。キム・ヒスン役を演じる俳優のキム・ドワンです。まずは『10回切って倒れない木はない』に出演することができ、とても嬉しく、期待に胸が高鳴っています。
日本のドラマに出演するのは今回が初めてなので、少し緊張もしていますが、ヒスンというキャラクターが非常に魅力的だと感じ、とても意欲が湧き、しっかりと表現してみたいと思いました。
素晴らしい現場で最善を尽くし、ヒスンを魅力的に描き出せるよう頑張ります！ たくさんの期待と関心をお願いいたします。ありがとうございます！
■キム・ジュリョン（キム・キョンファ役）
『10回切って倒れない木はない』を通じて、日本の視聴者の皆様により身近にお会いできることになり、本当にワクワクしていますし、感謝の気持ちでいっぱいです。言葉や文化は違いますが、現場では俳優もスタッフも皆が心を一つにし、お互いを思いやりながら楽しく撮影しています。
特に、日韓両国の俳優たちが作り出す呼吸とエナジーは本当に印象的で、視聴者の皆様にもその特別なシナジーを感じていただけると思います。私が演じるキム・キョンファという人物が、物語の流れの中でどのような変化をもたらすのか、そしてどれほど緊張感を持って物語をかき乱していくのか、ぜひ期待していただければ嬉しいです。
そして、ぜひリアルタイムでも視聴していただけたら、本当に本当に嬉しいです！ たくさんの関心と愛をお願いいたします。ありがとうございます！
■オ・マンソク（キム・ジョンフン役）
このたび、『10回切って倒れない木はない』に出演することになり、大変嬉しく思っております。特に、日本のドラマへの初めての出演で、素晴らしいキャストの皆様や監督、そして最高のスタッフの方々とご一緒できることに、心から感謝の気持ちでいっぱいです。
今回のドラマ『10回切って倒れない木はない』が、視聴者の皆様からたくさんの愛をいただける作品になるよう、私も最善を尽くします。ありがとうございます！