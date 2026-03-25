インスタグラムを更新

フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（トヨタ自動車）が24日、自身のインスタグラムを更新。在モントリオール日本国総領事館から招かれたパーティーへ参加した様子を報告している。

投稿では「先日、在モントリオール日本総領事からお招きいただき、天皇陛下誕生日パーティーに参加させていただきました」とつづられ、写真や動画が複数添えられた。

アイスダンスでカップルを組む、西山真瑚（オリエンタルバイオ）も出席。黒の衣装を纏った紀平とスーツ姿の西山が並んだ2ショットの他、会場で和太鼓パフォーマンスを捉えた動画もアップした。

「たくさんの日本の方、企業の方との出会いもあり、素敵な時間を過ごせました！ 貴重な機会をありがとうございました」とも記し、ファンからは「凄いですね！ 我々とは縁も所縁も無い世界ですね」「めっちゃ可愛い〜」「素敵な出逢いもあったみたいで良かったですね」「人脈を広げる場へ出席するのは大事ですね」との声が寄せられていた。

紀平は昨年、アイスダンスで西山真瑚とのカップルを結成。12月の全日本選手権では4位だった。フランス・アルプス地域で開催される2030年五輪を目指している。



（THE ANSWER編集部）