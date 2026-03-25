フジテレビ・榎並大二郎アナウンサーの妻でモデルの有村実樹が「数年間なかなか着ることができなかったタイトニットワンピース」を着用した姿を見せた。

２５日までに自身のインスタグラムを更新。体のラインが出るニットワンピにロングブーツを合せたコーデを披露した。「４０の今になってやっと、産前は当たり前だった腹八分目の食生活に戻せるようになり、久しぶりに着ることができて嬉（うれ）しい」と喜んだ。

有村は１０年の交際を経て２０１６年２月に榎並アナと結婚。２１年８月に第１子男児、２５年９月に第２子女児の誕生を報告している。

２人目が生まれてまだ間もないが、スラリとした体型。「食生活は油断するとすぐに戻りそうなので、この服が着られていたんだ、という記録に残しておこうと思います」と言い聞かせるようにつづり、「＃アラフォー ＃美容 ＃有村実樹 ＃美容研究家 ＃植物療法士」とハッシュタグをつけた。

フォロワーからは「とてもスタイルが良くて産後とは思えないくらい素敵です。憧れます」「旦那さん羨（うらや）ましいです」「お綺麗（きれい）です」「モデルさんでもそんなこと思うんだ！４０歳になって自分を律せることができるってすごい」の声が寄せられた。