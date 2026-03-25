東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）で、アニメーション界への多大なる貢献を讃える「アニメ功労部門」で顕彰された漫画家・竹宮惠子氏。3月15日、それを記念して、名作『地球（テラ）へ…』のテレビアニメ版のセレクション上映とトークショーが開催された。この日上映されたのは、シリーズの4話、8話、最終24話。上映直後の興奮が冷めやらぬ中、竹宮氏が登壇。原作、1980年の劇場版アニメ、2007年のテレビ版を振り返り、時代を超えて愛される『地球へ…』についてのトークが行われた。聞き手は高橋望氏（特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構理事）が務めた。（全2回の1回目／2回目を読む）

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登壇した竹宮氏（右）

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「キャラクターたちを心配してしまった」

高橋望氏（以下、高橋） アニメ功労部門を受賞されました竹宮惠子先生、どうぞご登壇ください。拍手でお迎えください。（場内、大きな拍手）

竹宮惠子氏（以下、竹宮） 会場で上映を観ていまして、大変緊張しました。なんだか昔観ていた時よりも、緊張したんですね。私自身が作ったキャラクターたちが「これからどうなるの？」っていう心配をしてしまったというか、親心みたいなものがあって緊張しました。とても素晴らしかったと思います。ラストシーン、こんなに感動的だったんだって、今思っています。

高橋 ありがとうございます。今回、功労賞を受賞されたわけですが、実は竹宮作品のアニメ化というのはそれほど多くはないですよね。しかし数ではなく、アニメ界に与えた影響が非常に大きいと思います。『地球へ…』の原作の発表は1977年、最初の劇場アニメ化が1980年、そして今回観ていただいたテレビ版が2007年。それぞれ立ち位置が違いますが、本日は原作や劇場版のお話もできるだけ伺いたいと思います。

竹宮 よろしくお願いします。

少年誌で連載したSF漫画

高橋 まず原作ですが、連載が始まった「月刊マンガ少年」は少年誌でした。当時、少女漫画家が少年誌で描くことへの心境はいかがでしたか？

竹宮 いえ、ちょうどその頃に、読者は女性でも男性でもいいじゃないかっていう考えが、漫画界そのものにあったと思います。「マンガ少年」っていう雑誌そのものが、その先駆けになったんじゃないかな、と思います。手塚（治虫）先生たちが描かれていた昔の「漫画少年」を踏襲した名前を付けられているので、私は一も二もなく参加しようっていう気になってしまいました。

高橋 内容はSFですよね。もともとSFはお好きだったんですか？

竹宮 はい。好きと言ってもSF読みとかではなかった。その頃はまだSF漫画が少なくて、文字の世界の方がはるかに多くて深いものがあったんですよね。もちろん私もそれほど分かっていたとは言えないんですが、少年漫画で育ってきて、少女漫画をあまり読まずに育ってきたので、少年漫画誌で描けるということに、いろんな可能性を感じました。どうしてもこのチャンスを逃したくない、一度きりだから、普通だったらやってはいけないかもしれないことを描いてしまおうっていう気持ちだったんですよね。

高橋 原作が始まった1977年は『宇宙戦艦ヤマト』のリバイバルがあり、翌年には『さらば宇宙戦艦ヤマト』が出て、世の中が最初のアニメブームに沸いていた時期でした。あるいは『スター・ウォーズ』や『未知との遭遇』といったハリウッドのSF映画が入ってきた頃です。そうした大きな流れは意識されていましたか？

竹宮 はい、そういう流れにあったことは、私にとっては後押しするようなエネルギーでした。ちょうどパリを旅行中に『スター・ウォーズ』が日本よりも先に上映されていると聞いて、フランス語で分からないんですけど、映像だけでも観てみたいと思って行った記憶があります（笑）。

1980年劇場版：重厚な「映画」としての完成度

高橋 『地球へ…』は1977年に雑誌で連載が始まり、1980年に東映動画で劇場アニメ化されます。原作を読んだ時から「これはアニメになる」という予感がすごくしたのですが、竹宮先生はいかがでしたか？

竹宮 いや、そんな私みたいな端っこの方にいる者の漫画だから、アニメになるなんて最初は考えもしませんでした。アニメを専門的に知らないからですね。適してるのかどうかも分からないし。

高橋 でもヤマトやガンダム、さらには『銀河鉄道999』が大ヒットして、東映動画がもっと純度の高いオリジナルを作ろうとした時に『地球へ…』を選んだ。劇場版を今観直すと非常に格調が高く、それ以前の『太陽の王子 ホルスの大冒険』（1968）の頃のように、東映動画が全力を挙げて「映画」を作ろうとした感じがします。

竹宮 はい。やっぱり演出が恩地（日出夫）監督で、声も俳優の方々がやっていただいたこともあって、すごく重厚な感じがしましたね。

劇場版アニメ『地球へ…』の主な声の出演者は、井上純一、沖雅也、秋吉久美子、志垣太郎らだった。

高橋 劇場版はラストシーンや設定を大きく変えていました。ジョミーとトォニィの関係も、原作では赤の他人ですが、劇場版では親子になっていました。あのあたりの変更は相談があったのでしょうか。

竹宮 それはもう、映画って尺が長くないわけで、その中に全てを収めることができるんですかと最初から疑問だったくらいで、いろいろ説明するのに必要な改変だったと思ってます。

高橋 先生としては「構いませんよ」という感じだったんですか？

竹宮 はい。やっぱり自分のストーリーの流れを重要視すると、どうしても映画としてのまとまりはうまくできないなと思ったので、そこに口を出す気はありませんでした。やっぱり、アニメ専門じゃないもんですから。

高橋 劇場版のラストは恩地監督とかなりお話しされたんですか？

竹宮 はい。当時はまだ連載が完結していませんでしたので、私がラストはこんな感じの終わり方になりますみたいなお話をしました。恩地監督はキャラクターを理解したいとおっしゃっていて、「キースが一番理解できる」と。それで、なんとなくキースが中心な感じになったかなと思っています。

『地球へ…』（テレビアニメ版）

原作：竹宮惠子／監督：ヤマサキオサム／脚本：西園悟、堺三保、根元歳三、出渕裕、大野木寛、佐藤大、森田繁ほか／キャラクターデザイン：結城信輝／コンセプトデザイン：出渕裕／©竹宮惠子／毎日放送・スカパーウェルシンク・アニプレックス・電通

〈漫画家・竹宮惠子が語った『地球（テラ）へ…』テレビアニメ版の「分かりやすさ」と「少年」というモチーフ〉へ続く

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）