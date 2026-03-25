〈漫画家・竹宮惠子が語った名作『地球（テラ）へ…』の成り立ち、劇場版アニメの「改変」とは〉から続く

東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）で、アニメーション界への多大なる貢献を讃える「アニメ功労部門」で顕彰された漫画家・竹宮惠子氏。3月15日に行われたトークショーでは、2007年放映のテレビアニメ版の話題から、竹宮氏が描き続けてきた「少年」というテーマが話題となった。聞き手は高橋望氏（特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構理事）が務めた。（全2回の2回目／最初から読む）

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竹宮氏

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2007年テレビ版：アニメ表現の進化と「分かりやすさ」

高橋 2007年のテレビアニメ版は、表現がだいぶ違います。劇場版が実写キャストによる重厚な演技だったのに対し、こちらは人気声優たちによる「キャラクター作り」が非常に素敵でした。これこそがアニメの進化であり、大衆化なのかなと感じたのですが。

竹宮 そうですね。人気声優さんがどんどん前に出てくるようになった時代だなあと思いますね。1980年代のアニメブームが一度終わって、その後にエヴァやセーラームーンがあって、またアニメが盛り上がってきて。深夜アニメとかもどんどん出てきた時期だったので、その勢いが作品にも表れているなという気がしました。

高橋 再アニメ化については、先生も驚かれたのではないですか？

竹宮 本当に、私自身も驚きました。またアニメになるんだっていうことに。ヤマサキ（オサム）監督が、今日も会場に来てくださってると思うんですけど、当時訪ねて来ていただかなかったらこれは生まれてないんだなと思いました。とても思いがけないチャンスを持ってきてくださったと感謝しております。

高橋 先生も放映を毎週欠かさずご覧になっていたんですか？

竹宮 はい。当時も「私の産んだ子が今度は何をするんだろう」というドキドキ感がありました。深いところまで説明するために、ちゃんとキャラクターの設定も変えてあるし、全ての関係者が巧みに絡んでいくようにされてるなって、今日は思いました。

高橋 原作には竹宮先生ならではの女性らしい細やかさや作家性がありますが、アニメになると非常に「見やすく」なっている印象です。

竹宮 それは本当に難しい話ですね。原作は、誰でも読めるとは限らないかもしれない、と思うような作品なので、それを分かりやすく解いてくださったっていうのは本当にありがたいことです。一回観ただけでは分からないだろうことでも、言葉がきちんと選ばれていて、すごくよく語られていると思いました。

主人公の構造と「少年」という可能性

高橋 アニメ界における主人公の構造についても伺いたいのですが、70年代の主人公といえば『ガッチャマン』や『マジンガーZ』のように「熱血少年」が中心でした。そんな時に先生のジョミーが登場した。非常に内省的で細やかなキャラクター像は、後のアニメに大きな影響を与えた気がします。

竹宮 私だけの事ではないかなと思うんですけど、少女漫画がだいたいそっちの方に動いていっていました。昔は少年漫画の方が私も好きだったんですけど、少女漫画がどんどん変わっていくようになって細やかさが出てきて、すごく内省的なキャラクターが増えてきました。

高橋 竹宮先生は一貫して「少年」を主人公に描かれますよね。少女漫画でありながら少年主人公というのは、先生の重要なモチーフなのでしょうか。

竹宮 そうですね。私にとっては少年が一番「描ける」存在なんですね。自分を乗せやすい存在なんです。少年を別の言葉に置き換えるとしたら、「可能性」だなと思っています。そういう可能性を持っているキャラクターを、ずっと自分のテーマみたいに作っていこうかなと思ってたんですね。

高橋 「ミュウ」という設定も、作中では「大人になることを拒否している存在」のようにも取れます。先生の中では、少年性とミュウは結びついているのでしょうか。

竹宮 はい、それはそうだと思います。年取らずに済むんだったら、皆さん少年のまま、少女のままでいたいですよね（笑）。それは当たり前のことだと思うんです。そういうふうに考えて描いていました。

高橋 原作ではジョミーはあまり恋愛や結婚をしませんよね。キースやシロエといった魅力的なキャラも出てきますが、ミュウを「自分たちのことだ」と感じるファンも多かったようです。

竹宮 なるほど。私は、人っていうのはちゃんと大人になるかっていうとそんなことはなくて、たぶんずっとその人のままなんじゃないかなと思ってるんです。姿形はもちろん老いていきますけど、中身は別に高校生時代と同じなんですよね。

高橋 確かに大人にならずに済むならなりたくないですよね。

竹宮 家庭を持って、子供たちを守るということになると、やっぱり大人の考え方って必要なんだろうなと思います。そこをうまく少年性を持ち続けてくれると、魅力的な大人が出来上がるんじゃないかなと（笑）。

現代社会と『地球へ…』のメッセージ

高橋 この作品のテーマを一言で言えば「人と人は分かり合えるのか」ということだと思います。70年代に描かれた物語ですが、今、世界が激動している時に観返すと、また違う響きがあります。

竹宮 そうですね。希望というものを持った、可能性のある少年たちがどうやって生きていくのか、既定の路線を跳ね返して、どうやって自由に生きるのか。なかなか窮屈な世の中ではあるけれど、『地球へ…』を読んで、何かの希望を感じてほしいというふうに願っています。

高橋 「少年たちの存在自体が希望だ」ということですね。

竹宮 はい、そうです。それは今も昔も変わらないと私は思ってます。

高橋 劇場版、テレビ版と来て、もし仮に三度目のアニメ化があるとしたら、先生はどんなものを期待されますか？

竹宮 いやいや、専門でもないしそんなこと考えられませんよ（笑）。だけどアニメの力っていうのはすごくよく分かっています。全世界を駆け巡ることができるし、その「分かりやすさ」を作ることができる。もしそんなチャンスがあるんだったら……もちろん、私は描く苦労をしなくていいので（笑）、ぜひよろしく、って思います。

ヤマサキオサム監督の登壇と制作秘話

高橋 先ほどヤマサキ監督がいらしているというお話がありましたが。ヤマサキ監督、もしよろしければ前へ。拍手でお迎えください。（ヤマサキ監督、登壇）

ヤマサキオサム監督（以下、ヤマサキ） えー、監督をやらせてもらいましたヤマサキです。いや、久しぶりに自分の作品を大きな画面で見て……。制作側としてはやり残したことがいっぱいあって、心苦しい気持ちで。最終回はいろいろ先生にも助けていただいて、当時の制作の状況を思い出して涙が出ました。

竹宮 大変そうだなと思っていたんです、テレビ版の制作って。

ヤマサキ 絵コンテが上がってから「これで大丈夫でしょうか」とお尋ねすると、先生が「大丈夫だから、勇気を持ってやってください」って励ましてくださいました。何度も当日納品みたいなギリギリのところでやっていて、行き詰まると先生に、プロデューサー経由だったり直接だったりしながら、ご相談していました。

竹宮 お疲れ様でした。でも大きな画面で拝見できて、今日のお客さんもお得だったと思います。

ミュウを期待しております

高橋 最後に先生から、今日集まった「ミュウ」の皆さんに一言、メッセージをいただけますでしょうか。

竹宮 そうですね。皆さんにはミュウを期待しております（笑）。とにかく、何かを創るというのは、何にもないところから材料を引っ張ってきて形作る仕事なので。そういう方面に向かっている方もそうですし、そうでなくて例えば自宅で小さな刺繍を作っているっていう人たちでも、やっぱり同じことをしてるんだなというふうに思います。できるだけ楽しんで、いろいろ想像して、自分の未来の可能性を広げていただきたいなと思います。

『地球へ…』（テレビアニメ版）

原作：竹宮惠子／監督：ヤマサキオサム／脚本：西園悟、堺三保、根元歳三、出渕裕、大野木寛、佐藤大、森田繁ほか／キャラクターデザイン：結城信輝／コンセプトデザイン：出渕裕／©竹宮惠子／毎日放送・スカパーウェルシンク・アニプレックス・電通

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）