先着2万回限定の100円クーポンも配信！ アトレ吉祥寺「もぐもぐ食欲キャラ診断」

記事ポイント アトレ吉祥寺で「もぐもぐ食欲キャラ診断」が2026年4月19日まで開催中4種類のキャラクターが食の好みに合ったお弁当・お惣菜を提案先着2万回限定の100円分デジタルクーポンを配信 アトレ吉祥寺で「もぐもぐ食欲キャラ診断」が2026年4月19日まで開催中4種類のキャラクターが食の好みに合ったお弁当・お惣菜を提案先着2万回限定の100円分デジタルクーポンを配信

アトレ吉祥寺にて、お花見シーズンのお買い物をサポートする「もぐもぐ食欲キャラ診断」が開催されています。

館内ポスターの質問に答えるだけで、今の気分にぴったりなお弁当・お惣菜が見つかるユニークな企画です。

アトレ吉祥寺「もぐもぐ食欲キャラ診断」

開催期間：2026年3月19日(木)〜4月19日(日)開催場所：アトレ吉祥寺（東京都武蔵野市）アクセス：吉祥寺駅（JR・井の頭線）直結

お花見シーズンの楽しみであるお弁当選びをサポートする期間限定企画です。

館内ポスターに掲載された簡単な質問に回答すると、4種類のユニークなキャラクターが食に対する本音を代弁してくれます。

診断結果に基づき、店頭で販売中のお弁当・お惣菜の中から気分に最適な一品を提案してもらえる仕組みとなっています。

4種類のキャラクターが食欲タイプを診断

登場するキャラクターは「満腹大将軍」「ベジタブル聖者」「キラビジュギャル」「プレミアム美食マイスター」の4種類です。

それぞれの個性で食欲タイプを表現し、自分にぴったりのお弁当・お惣菜をおすすめしてくれます。

診断結果に応じた全4種類のオリジナルキャラクター画像もダウンロードでき、限定デジタルコンテンツとなっています。

先着2万回限定の100円分デジタルクーポン

企画の開催を記念して、対象のお弁当・お惣菜販売ショップで税込500円以上の購入時に使える100円分デジタルクーポンが配信されていました。

クーポンは先着2万回限定で、お一人様4回まで利用できます。

診断で見つけた一品をお得に購入できる期間限定の特典です。

アトレは国連が掲げるSDGs（持続可能な開発目標）に賛同し、サステナブルな取り組みを推進しています。

目標11「住み続けられるまちづくりを」に基づく、地域に根ざした商業施設運営にも取り組んでいます。

「もぐもぐ食欲キャラ診断」は、お花見シーズンのお弁当選びに楽しさをプラスしてくれます。

4種類の個性豊かなキャラクターが、今の気分にぴったりな一品を導き出してくれる仕組みです。

先着限定のクーポンでお弁当・お惣菜をお得に購入できる点も魅力となっています。

アトレ吉祥寺「もぐもぐ食欲キャラ診断」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「もぐもぐ食欲キャラ診断」の開催期間はいつまでですか？

A. 2026年3月19日(木)から4月19日(日)までの期間限定で開催されています。

Q. デジタルクーポンの利用条件を教えてください。

A. 対象のお弁当・お惣菜販売ショップにて税込500円以上の購入時に利用でき、先着2万回限定・お一人様4回まで使用可能です。

Q. 診断で登場するキャラクターは何種類ですか？

A. 「満腹大将軍」「ベジタブル聖者」「キラビジュギャル」「プレミアム美食マイスター」の4種類です。

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