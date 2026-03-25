水道水が変わる驚きの洗浄力！ アルベール・インターナショナル「浄水革命ナノバブール」

記事ポイント ナノバブル発生と99%塩素除去を一体化したシャワー用アタッチメント水10Lあたり約1兆6千億個のナノバブルが毛穴の汚れにアプローチ1本2,200円（3本セット時）で工事不要・約25%の節水効果も実現 ナノバブル発生と99%塩素除去を一体化したシャワー用アタッチメント水10Lあたり約1兆6千億個のナノバブルが毛穴の汚れにアプローチ1本2,200円（3本セット時）で工事不要・約25%の節水効果も実現

アルベール・インターナショナルから、ナノバブル発生と塩素除去を同時に実現するシャワー用浄水器「浄水革命ナノバブール」が2026年3月18日に発売されました。

「髪がきしむ」「肌がつっぱる」といった日常の違和感に着目し、シャワー環境そのものを見直す”水まわりの新定番”として展開しています。

アルベール・インターナショナル「浄水革命ナノバブール」

商品名：浄水革命ナノバブール販売価格：1本 2,750円（税込）／3本セット 6,600円（税込）推奨使用期間：使用開始より約2か月遊離残留塩素除去能力：約4,000L販売先：楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・公式サイト発売日：2026年3月18日（水）

「浄水革命ナノバブール」は、水10Lあたり約1兆6千億個のナノバブル発生に加え、99%の塩素除去を同時に行えるシャワー用アタッチメントです。

これまで別々だったナノバブル発生と塩素除去をひとつに集約し、特別なケアを追加するのではなくシャワー環境そのものを見直すという発想で開発されています。

本体には亜硫酸カルシウムのろ材を内蔵し、水道水中の残留塩素を除去する仕組みとなっています。

現在お使いのシャワーホースに取り付けるだけで使用でき、工事や専門知識は必要ありません。

ナノバブルは1マイクロミリ未満の超微細な泡で、毛穴（サイズ約0.3mm）の角質層まで入り込んで汚れを落とします。

マイナス電荷を帯びたナノバブルがプラス電荷の汚れに吸着し、洗浄力を高めて泡立ちを促す構造です。

通常の気泡はすぐに水面へ浮かんで消えますが、ナノバブルはブラウン運動により水中に長時間とどまり、汚れや菌に近づいて作用しやすいのが特徴です。

ナノバブルと塩素除去の役割の違い

ナノバブルは汚れを洗い流しやすくする「洗い流し」の役割を担い、塩素除去は水質由来の刺激に配慮する役割を持っています。

ナノバブルが洗い流す際の摩擦負担を抑えることを目指す一方、塩素除去は乾燥やつっぱり感・きしみ感につながる要因を減らす設計です。

この異なる2つの特性をひとつのアタッチメントで同時に体験できるのが「浄水革命ナノバブール」の最大の特長となっています。

サニクリーンアカデミーの「飲料水に関する意識調査」によると、水道水中の残留塩素について「気になる」と回答した人は多く、アルベール・インターナショナルにも「塩素を除去する機能はないのか」という声が多数寄せられていました。

ナノバブル水の検証結果

30代後半男性が41℃のシャワーを30秒間手の甲にあてた検証では、ナノバブールを使用した場合は未使用時に比べ、測定時の体表温が3度以上高く記録されています。

30分後もナノバブールありの方が高い温度を維持する結果が得られました。

室温21℃の環境下でシャワー後にうるおい量を測定したところ、数値が29%から50%へと変化しています。

入浴後の体感や肌状態に違いが生じる可能性が示されました（自社調べ）。

アルベール・インターナショナル独自の「トルネード水流」構造により、水が螺旋状に回転しながら泡をナノレベルまで砕く仕組みで、この技術は特許を取得しています。

塩素除去水の検証結果

塩素に反応する試験薬を使った実験では、塩素除去できないシャワーヘッドの水がピンク色に変色するのに対し、浄水革命ナノバブールでは無色透明を保つ結果が確認されています。

日本の水道水は蛇口での残留塩素濃度が0.1mg/L以上と法令で定められており、水源や地域によって濃度が変動するため、塩素を除去するメリットは大きいといえました。

17名の被験者による検証では、ナノバブール使用前の油分が約30〜40%だったのに対し、使用後は約18〜33%へと低下しています。

うるおい量についても、使用前の約35%前後から使用後は約47〜58%へと大幅に上昇し、継続使用による保湿効果の向上が確認されました。

日常に寄り添う3つの特長

「浄水革命ナノバブール」は、毎日のシャワーに取り入れやすい設計にこだわっています。

1本2,200円（税込・3本セットの場合）と手に届きやすい価格で、家族で使うシャワーにも気軽に導入できます。

ナノバブルの特性を活かすことで、水量を抑えながらも洗い心地を損なわない設計を実現していました。

使用時には約25%の節水効果が期待でき、水道代の節約にもつながります。

取り付けは現在のシャワーホースに差し込む

アルベール・インターナショナル「浄水革命ナノバブール」の紹介でした。

よくある質問

Q. 商品名について教えてください。

A. 商品名は浄水革命ナノバブールです。

Q. 販売価格について教えてください。

A. 販売価格は1本 2,750円（税込）／3本セット 6,600円（税込）です。

Q. 推奨使用期間について教えてください。

A. 推奨使用期間は使用開始より約2か月です。

Q. 発売日について教えてください。

A. 発売日は2026年3月18日（水）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水道水が変わる驚きの洗浄力！ アルベール・インターナショナル「浄水革命ナノバブール」 appeared first on Dtimes.