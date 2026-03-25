西南さくら祭りに1日限定で登場！ チーズとスパイスと私 武蔵浦和店「漆黒のカレーライス」

記事ポイント 西南さくら祭りに1日限定の「漆黒のカレーライス」が登場漆黒のルーにピンクの桜漬けを添えた春限定のコントラスト片手で楽しめる直径13cmの「ワンハンドピザ」も同時販売 西南さくら祭りに1日限定の「漆黒のカレーライス」が登場漆黒のルーにピンクの桜漬けを添えた春限定のコントラスト片手で楽しめる直径13cmの「ワンハンドピザ」も同時販売

満開の桜の下に、真っ黒なカレーが登場しました。

メルカリShopsでスパイスグルメを展開する「チーズとスパイスと私 武蔵浦和店」が、2026年3月21日に開催された「西南さくら祭り」にて会場限定メニュー「漆黒のカレーライス」を1日限定で販売しました。

スパイスが香る漆黒のルーと桜をイメージしたピンクの桜漬けによる鮮烈なコントラストが特徴のメニューです。

チーズとスパイスと私 武蔵浦和店「漆黒のカレーライス」

メニュー名：漆黒のカレーライス販売日：2026年3月21日（土）販売場所：西南さくら祭り会場（西南さくら公園 さいたま市南区鹿手袋2-18-7 周辺）販売店：チーズとスパイスと私 武蔵浦和店

「漆黒のカレーライス」は、この日のためだけに開発されたスパイスの奥深い香りが際立つ漆黒のルーを使用したカレーです。

トッピングにはお祭りの主役である桜をイメージした「桜漬け」が添えられ、黒とピンクの強烈なコントラストが目を引きます。

既存のお祭りグルメの枠を超えた新しい体験を提供したいという想いから生まれた、会場でしか出会えない特別な一皿となっています。

西南さくら祭りは例年多くの来場者で賑わう地域の春の恒例イベントです。

満開の桜並木の下にキッチンカーや模擬店が並び、ステージイベントやミニSL機関車、消防車展示なども楽しめます。

華やかな桜の木に掛けられた横断幕が来場者を迎えます。

提灯が並ぶ会場はお花見の雰囲気をいっそう盛り上げていました。

漆黒×ピンクのコントラスト

オンラインショップで培ったスパイスの専門技術を活かし、「視覚的な驚き」と「本格的な味わい」を両立させています。

漆黒のルーが持つスパイスの深い香りは、白ご飯との相性も抜群です。

そこにピンクの桜漬けが加わることで、春の季節感と食欲をかき立てるビジュアルが完成しています。

お花見散策に最適なワンハンドピザ

カレーに加え、直径13cmの「ワンハンドピザ」も販売されました。

片手で持ちやすいサイズ感で、会場内のミニSLや消防車展示を楽しみながらの食べ歩きに最適です。

メルカリShopsではマルゲリータやエビブロッコリー、レモンカレーなど全9種のワンハンドピザを展開しています。

リピーター続出の人気ラインナップから、お祭り会場向けのメニューが選ばれました。

西南さくら祭り 開催概要

2026年3月21日（土）に開催された西南さくら祭りは、西南さくら公園（さいたま市南区鹿手袋2-18-7）周辺が会場です。

メインステージプログラムや模擬店ゾーン、キッチンカー、ミニSLなどが配置され、地域の春を盛り上げました。

「チーズとスパイスと私 武蔵浦和店」は、メルカリShopsにて焼きチーズカレーやワンハンドピザなどのスパイスグルメを展開するブランドです。

今後も地域イベントへの参画や大型商業施設での催事出店を積極的に行い、武蔵浦和エリアの活性化に貢献していく方針となっています。

漆黒のルーとピンクの桜漬けが生み出す春限定のコントラストは、お花見グルメの新たな形を提示しています。

スパイスの専門技術を活かした本格的な味わいと視覚的なインパクトを兼ね備えた一皿です。

オンラインショップの枠を超え、リアルな「お祭りグルメ」として地域の春を彩っています。

チーズとスパイスと私 武蔵浦和店「漆黒のカレーライス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 漆黒のカレーライスはどこで販売されましたか？

A. 2026年3月21日（土）に開催された西南さくら祭り（西南さくら公園 さいたま市南区鹿手袋2-18-7 周辺）にて、1日限定で販売されました。

Q. チーズとスパイスと私 武蔵浦和店の商品はオンラインで購入できますか？

A. メルカリShopsにて焼きチーズカレーやワンハンドピザなどのスパイスグルメを販売しています。

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