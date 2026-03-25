土屋太鳳＆佐藤勝利主演『ボーダレス』メインビジュアル完成 第1話ゲストに菅生新樹
俳優の土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利が、4月8日からスタートするテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜 後9：00）メインビジュアルが解禁した。併せて新たなレギュラーキャストとして松谷鷹也＆今野浩喜が“腐れ縁”捜査一課刑事として出演、さらに第1話ゲストとして菅生新樹が出演する。
【写真】わちゃわちゃ笑顔がかわいい！新競技・立道に挑むtimelesz
今作の脚本は『踊る大捜査線』『教場』（ともにフジテレビ系）で知られる君塚良一氏が担当。複数の地域にまたがる事件が起きた場合、広域指定事件に指定され、双方の捜査機関が協力して事件を解決することになるが、ここで生まれるのが警視庁vs所轄、警視庁vs他道府県の警察本部との“縄張り争い”。この状況を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めたのが“爆走する捜査本部”＝「移動捜査課」。
捜査本部、取調室、留置施設、そして災害派遣支援物資輸送車といった複数の役割を持ったトラックを駆って、事件現場へと爆走する「移動捜査課」。特に捜査本部となる1号車はいろいろな意味を込めて、内外から「一番星」と呼ばれ、その縦横無尽に動き回る“一番星”を取り仕切る「移動捜査課」の“ワケあり”な7人の刑事たちの活躍を描く。
松谷が演じるのは、警視庁捜査一課の刑事・増田幽（ますだ・ゆう）。「移動捜査課」とは腐れ縁で、一課の捜査情報を「移動捜査課」のメンバーに流したり、流させられたり…。松谷演じる増田とコンビを組む先輩刑事・根本輝彦（ねもと・てるひこ）役には、今野。通称ねもっちゃんは捜査一課長からの命令で「移動捜査課」に捜査の報告などを任されている人物。メンバーとの丁々発止のやりとりも、ドラマの見どころのひとつとなる。
そして第1話には菅生の出演も決定。菅生が演じるのは、とある事件に関わる“ワケあり”の若者・阿久津翔一。「移動捜査課」の取り調べを受けることになるが、その証言にはどこか不自然なところがあり…。また、初回拡大スペシャルには升毅、渡辺正行、春海四方、東根作寿英といった刑事ドラマやミステリードラマに多数出演するおなじみの実力派俳優たちも顔をそろえる。「移動捜査課」を巻き込み、警察組織ならではの壮絶な“縄張り争い”を繰り広げる面々――芝居巧者たちの演技合戦に注目だ。
また、ドラマのメインビジュアルも解禁。今作を象徴するトラックを背景に、土屋太鳳、佐藤勝利、横田栄司、田中幸太朗、北大路欣也、優香、そして井ノ原快彦の7人が力強く並び立つ、インパクトの強い1枚――7人それぞれが抱える過去や生き様がその立ち姿と表情にも表れ「移動捜査課」というチームの結束力が早くも感じられるビジュアルとなっている。斬新でかつてない刑事ドラマでありながらも、昭和の刑事ドラマを彷彿とさせる、どこか懐かしい雰囲気も感じるデザインに仕上がった。
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今作の脚本は『踊る大捜査線』『教場』（ともにフジテレビ系）で知られる君塚良一氏が担当。複数の地域にまたがる事件が起きた場合、広域指定事件に指定され、双方の捜査機関が協力して事件を解決することになるが、ここで生まれるのが警視庁vs所轄、警視庁vs他道府県の警察本部との“縄張り争い”。この状況を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めたのが“爆走する捜査本部”＝「移動捜査課」。
松谷が演じるのは、警視庁捜査一課の刑事・増田幽（ますだ・ゆう）。「移動捜査課」とは腐れ縁で、一課の捜査情報を「移動捜査課」のメンバーに流したり、流させられたり…。松谷演じる増田とコンビを組む先輩刑事・根本輝彦（ねもと・てるひこ）役には、今野。通称ねもっちゃんは捜査一課長からの命令で「移動捜査課」に捜査の報告などを任されている人物。メンバーとの丁々発止のやりとりも、ドラマの見どころのひとつとなる。
そして第1話には菅生の出演も決定。菅生が演じるのは、とある事件に関わる“ワケあり”の若者・阿久津翔一。「移動捜査課」の取り調べを受けることになるが、その証言にはどこか不自然なところがあり…。また、初回拡大スペシャルには升毅、渡辺正行、春海四方、東根作寿英といった刑事ドラマやミステリードラマに多数出演するおなじみの実力派俳優たちも顔をそろえる。「移動捜査課」を巻き込み、警察組織ならではの壮絶な“縄張り争い”を繰り広げる面々――芝居巧者たちの演技合戦に注目だ。
また、ドラマのメインビジュアルも解禁。今作を象徴するトラックを背景に、土屋太鳳、佐藤勝利、横田栄司、田中幸太朗、北大路欣也、優香、そして井ノ原快彦の7人が力強く並び立つ、インパクトの強い1枚――7人それぞれが抱える過去や生き様がその立ち姿と表情にも表れ「移動捜査課」というチームの結束力が早くも感じられるビジュアルとなっている。斬新でかつてない刑事ドラマでありながらも、昭和の刑事ドラマを彷彿とさせる、どこか懐かしい雰囲気も感じるデザインに仕上がった。