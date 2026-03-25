日本企業が関わるM&Aが過去最高額を更新する今、個々の企業、ひいては国家はどのようにM&Aに向き合うべきなのか――。元国家安全保障局長の北村滋氏が考察する。

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日本の企業支配権市場の「冷厳な現実」

2025年の日本企業が関わるM＆Aは、約3500億ドル（350B、約55兆2000億円）に上り、過去最高を更新した。これに伴い、日本企業をめぐる支配権市場（企業の事業・資産・技術・インフラに対する実質的な支配権が取引され、争われる市場領域）には数々の動きが見られた。外資からの買収提案は、表に出る案件だけでも増加し、水面下ではさらに様々な動きがあることは想像に難くない。

国巨（ヤゲオ）による芝浦電子の買収が成立し、アリマンタシォン・クシュタール（ACT）によるセブン＆アイ・ホールディングス（セブン＆アイ）への買収提案は撤回に至った。結果は対照的だったが、共通して意識されたのは、「日本の企業支配権市場が、地政学と無関係ではあり得ない」という冷厳な事実である。



セブン＆アイ買収について記者会見するアリマンタシォン・クシュタールのアラン・ブシャール会長（左）とアレックス・ミラー社長兼最高経営責任者（CEO） ©時事通信社

この現実を、制度の側から、そして企業の側から、どう受け止めるべきなのか。まず、幾つか強調しておかなければならない点がある。

第一に、日本の強みである技術をはじめとする無形資産が市場で過小評価され、外資からの買収動機を生んでいること。

第二に、これらの動きに対し外国為替及び外国貿易法（外為法）の一本足では守りきれないこと。

第三に、国家は「外部の規制者」ではなく、企業を成り立たせる制度そのものとして、また、ステークホルダーとして位置付けられるべきだということ。

第四に、「守り」は、単に公からの規制や助成だけでは十全ではなく、民からの資本形成・ファイナンスを含む「救済」や「抑止」の設計を伴わなければならないこと。

第五に、買収の資本の流れを見抜くインテリジェンスと、それを集約する「日本版CFIUS（外国投資委員会）」が必要であること。

そして、第六に、同盟国資本は「味方」とは決めつけられず、ファンドの最終エグジット管理こそクリティカルだということである。

「安い日本」と技術等の過小評価――買収動機の核心

M＆Aに経済安全保障の観点が重要になった最大の理由は、「日本には独自技術や高い技術を持つ企業が多いのに、株価がそれほど高くない」という一点に集約される。市場評価が相対的に低ければ、買収は合理的な投資判断になる。

とりわけ「企業価値が100億円を切っていて、安全保障に関わる高い技術を保有する」企業は、買い手から見れば「安くてうまい」標的になりやすい。外為法のコア業種（後述する指定業種のうち、特に重要なもの）で中堅企業に数多く外国資本からの触手が伸びている所以である。

安全保障の世界には「弱い輪」が狙われるという常識がある。サプライチェーンを構成する中堅・中小企業、そのニッチ技術、特許の束、製造ノウハウ、熟練労働、顧客データ。こうした価値は株価に反映されにくい一方で、一度奪われれば取り返しがつかない。私が「株価に反映されない価値をどう救うのか」と繰り返してきたのは、正にこのギャップを見据えているからである。

だが、ここで直ちに「買収は悪だ」「外資は敵だ」と短絡し、国家があらゆる案件に介入する仕組みの導入を主張する積りは毛頭ない。

なぜならば、かかる措置は、市場による価値創造の歪み、モラルハザード蔓延、資本配分の非効率化、外国投資家の信頼の低下等を招来し、健全な資本主義にとってかえって有害であるからだ。過剰な国家介入の副作用にも目配りをしつつ、市場の機能を最大限に活かしながら、守るべきものを守るといういわば矛盾を抱えた線引きこそが、M＆A市場における経済安全保障の中核的課題となる。

*100億円未満企業は、時価総額が低く、株式流動性が低い。すなわち1％から数％の株式取得が経営に与える影響が大きい。したがって、外為法の外資による出資の「比率基準」が、100億円未満企業で鋭く効くという実態が実務上存在する。

※本記事の全文（10000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（北村滋「M&Aから『日本の技術』を守るためにはどうすべきか」）。

全文では、以下の内容が語られています。

・ステークホルダーとしての「国家」――企業法に浸透する安全保障の観点からの規律

・「投資誘致」と「技術保全」――霞が関にある二つの潮流

・ファイナンスを通じた救済の設計――民間の経済安全保障ファンドの意義

（北村 滋／文藝春秋 電子版オリジナル）