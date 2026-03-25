かつて“夜の島”として知られた渡鹿野島が、静かに姿を変えている。度重なる摘発と悪評、そして観光の変化――追い詰められた島民たちが選んだのは「浄化」という道だった。1990年代に始まった転換は、やがて家族連れや高齢客を呼び込むまでに至る。なぜ“売春ビジネス”は消えたのか。ノンフィクションライター高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）

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かつて「売春島」と呼ばれた渡鹿野島（写真：筆者提供）

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偉人も愛した桃源郷の終焉

「島には暴力団の組事務所はないですよね。観光で来ることはあっても」

「うん。組事務所はない。ただ女の子についているヒモ男は何人かおって。島のカネ回りがよかったころには周辺には伊勢志摩連合会などのヤクザ組織があって、そこに出入りするようになった人がそのヒモ男のなかにいたよね。その男らが盆暮れになると盆栽を『買うてくれ』と売りにきたことはあったよね。まあ、それまで女のヒモをしていた程度で、そんなに悪い人間ではないちゅうことがあったんで、まあ、付き合いとして盆栽を受け入れていたちゅうことはあるけども」

三橋さんは、ヤクザの存在についても包み隠さず話した。おそらく彼は、本当にA組の存在を認識していないのだろう。そして私が、「この島には私有地しかないので警察署が建てられない」という噂を聞いたとたずねると、三橋さんはこう否定してみせた。

「そんなバカなことない。あのね、警察署や派出所を建てるにはある程度の人口が必要なんです。僕が『ここに建ててくれよ』とお願いしても、行政から『ここは人口割れしていますから無理です。いまある派出所にしてもそう簡単には移動させられません』と返されたことがあるんよ。昔は的矢に派出所がありました。でも、いまは磯部にしかなくて。

渡鹿野の置屋の摘発が相次いだころにも、『そんなに取り締まるならここに（派出所を）置いといたらいいやん！』と言いました。でも、『人口割れしていますから。規定で決まっていますから』の一点張りです」

「岡田さんが経営していた『つたや』も『パラダイス』『青い鳥』も行き詰まり、競売にかけられ県外の方が落札しました。でもいまだに借り手が現れず塩漬け状態です。観光地化を進める動きの一方で疲弊するホテル、置屋、スナックなどが目立ちます。『つたや』さんを追い出すことになった暴力団排除の動きは共通だとしても」

「某大型ホテルの社長さんが観光協会や旅館組合の会長をしていることもあるんだけど、とにかく、いつまでも夜の街だけではやっていけないだろう、というのがみなの合致した意見なのよ。もちろん全員じゃないけど。『しょうがないよね』という賛成多数の意見としてね。

一方、もういちど女の子の商売を『徹底してやるのはどうだ？』という意見もあるのよね。しかし時代の流れを見るとね、何回も摘発されて、島の悪い評判が流れて、『いつまでも悪いこと（売春）だけでは生きていかれないじゃん』という認識が徐々にできてきた。

だから『方向転換しようや』と風向きが変わり、いまや置屋さんがご覧のとおり廃れてきているわけで。もちろん復活させる必然も必要もないし。自然豊かで『クリーンな島』だということで売っていこう、ということでいまに至るんだよね。

夜の街というイメージは表に出さないようにしよう、払拭していこう、と。そうした浄化の声が20年ほど前から出てきて、いまはクリーンな島になりつつあるとは感じているけどね」

売春島という負のイメージ

前述したように、売春島のイメージを払拭する取り組みはもう、1989年の「三重サンベルトゾーン」構想からはじまっている。2013年には、わたかの島観光協議会と行政が連携し、「渡鹿野島安全・安心街づくり宣言」を採択する。カップルや家族連れなどの観光客誘致を推進する内容だ。

「資料を見れば、1990年ごろから行政による浄化の流れがはじまっています。それは旅館組合など島民たちの主導だったということですか」

「もちろんそうだよね。まず島民らの声があり行政と歩調を合わせてきた。行政も浄化を望んでいるし、島民も『しょうがないね、クリーンにしないとね』と。

だから昨年（2016年）もやったけど2年にいちど、鳥羽署員に来てもらって『活性化推進会議』という名の『浄化対策』会議をやってね。行政も島民も認識はほぼ合致しているよね。我々も渡鹿野の未来図を模索するため4年前（2013年）、三重県（行政）と相談してさぁ。県に『南西地区活性化推進室』ができて、僕は、ぜひ渡鹿野を『モデル地区にしたい』と訴えた。対して行政も、『じゃあ受けましょう』ということで。

それで四日市大の学生たちを送り込んでくれてね。僕は学生たちに『渡鹿野の将来の方向性を提案してくれ』と課題を与えた。それで島を散策したり、島民らと意見交換したりするなかでやはり、『クリーンなイメージでの観光しかないですよね』という結論なんだよね。

ホームページやSNSを使って渡鹿野情報を発信し、よい情報、明るい情報を発信することによってかつての暗いイメージを払拭していこう、と。3年前から年1回のペースで『ウォークラリー』を実施し、渡鹿野のすべてを知ってもらって。そうして明るい情報発信に力を入れているんです」

「かつては売春島という負のイメージを隠そう、隠そうとしていたように思います」

「まあ、ある意味ね。でも隠そうとしても隠せないよ。だから過去は過去でしょうがない。そういう時代があったということは認めた上でね。だから某大型ホテルは家族連れ客や年寄りの団体客が増えるなど実を結んでいるよね。料理の評判もいいしね」

「そうですね。どのホテルや旅館に泊まっても食事はおいしいです」

〈「年寄りだけの島になった」若者はどこへ消えたのか⋯売春ビジネスを捨てた三重県「渡鹿野島」のその後〉へ続く

（高木 瑞穂／Webオリジナル（外部転載））