標的探知試験の様子を捉えた画像も公開

防衛省は2026年3月20日、イージス・システム搭載艦の1番艦に搭載するアメリカ製装備品（SPY-7レーダー）の標的探知試験を実施したと発表しました。

【画像】スゲエエ！これがイージス・システム搭載艦の標的探知試験の様子です

イージス・システム搭載艦は、配備が中止された陸上配備型イージス・システム「イージス・アショア」の代替となる艦艇です。従来のイージス艦は、対空レーダーとしてSPY-1を搭載するのに対し、イージス・システム搭載艦は、アメリカ本土に配置されている弾道ミサイル探知用の「長距離識別レーダー（LRDR）」をベースに開発されたSPY-7レーダーを搭載します。

アメリカの大手防衛関連企業であるロッキード・マーチンは2025年7月、イージス・システム搭載艦1隻分に搭載するAN/SPY-7レーダーのアンテナ（計4面）を防衛省に納入したことを明らかにしています。

昨年9月からアメリカでSPY-7レーダーを含むアメリカ製装備品の陸上統合試験が実施されており、今回は3月17日と19日にアメリカ東海岸で仮想の標的を捕捉するシミュレーションが行われました。アメリカミサイル防衛局（MDA）は今回の試験について、成功裏に実施されたとしています。

イージス・システム搭載艦の基準排水量は1万2000トン、速力は約30ノット（約55.6km/h）。動揺に強く、居住性を向上させる方針が示されています。乗組員は約240人となる見込みで、これまでのイージス艦より20％以上の省力化が図られます。1番艦は2027年度末、2番艦は2028年度末の就役が予定されています。

なお、艦種記号はこれまでのイージス艦と同じ「DDG（ミサイル駆逐艦）」ではなく、「CG（ミサイル巡洋艦）」となることが明らかになっており、就役後は西側で最大の水上戦闘艦となる見込みです。主にBMD（弾道ミサイル防衛）を担当し、最新鋭イージス艦と同等以上の能力を備えた艦となります。

防衛省は来年度予算案に、イージス・システム搭載艦の整備に伴う関連経費として797億円を計上しており、各種試験の準備を実施するとしていました。