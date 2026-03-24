子育てをしていると、つい声が大きくなってしまう瞬間はつきもの。そんなお母さんに叱られてしまったお兄ちゃんを慰めるわんちゃんの光景が、198万再生を超えて反響を呼んでいます。

思っていることが顔に出てしまうわんちゃんの姿を見た人からは、「表情豊かですね」「絶対的な味方がいてくれて息子くんも心強いと思う」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：母が『大きな声で息子を叱った』結果→大型犬がかばって…顔に出すぎている『ブチギレの表情』】

お兄ちゃんを慰めてあげる福ちゃん

Instagramアカウント『海辺に住む福』に投稿されたのは、叱られてしまったお兄ちゃんを慰めるわんちゃんの光景。ある日、ゴールデンドゥードルの福ちゃんは、ソファに横になっていたお兄ちゃんを慰めるように、一緒にソファに寝転がっていたそう。

というのも、お兄ちゃんがお母さんに叱られてしまったため、ソファで気持ちを落ち着けているお兄ちゃんの背中をそっと見守ってあげていたのでした。

ソファで小さくなっているお兄ちゃんの背中に優しく手を伸ばす福ちゃんの姿は、まるで「元気出して」と励ましているかのよう。その福ちゃんの優しさに、こちらまで胸が温かくなります。

福ちゃんの表情をよく見てみると…

そうして、お兄ちゃんをそばで見守っていた福ちゃんですが、福ちゃんのお顔をよく見てみたところ、思わず息を呑んでしまう光景が広がっていたのだとか。

お母さんが福ちゃんの表情を近くで見てみると…なんと、そこにはジトッとした目でママの方を凝視する福ちゃんの姿が！

その光景は、まるでお兄ちゃんを擁護してあげているかのよう。

この日、お兄ちゃんは特に強く叱られていたそうで、福ちゃんが仲裁に入る程だったとのこと。きっと、福ちゃんはその姿を見て、お兄ちゃんの味方になってあげようとしたのかもしれません。

福ちゃんが家族たちに幸せをお届け♪

そんな兄弟想いな福ちゃんは、他の家族たちにも温かい気持ちを届けてくれているのだそう。別の日にお姉ちゃんと一緒に遊んでいた福ちゃん。お姉ちゃんは、福ちゃんを優しい目で見つめたり、愛おしそうにギュッと抱きしめてみたりと、とても幸せそうな時間を過ごしていたといいます。

何か特別なことをするわけではなくても、一緒にいるだけで家族たちに優しい気持ちを届けてくれる福ちゃん。その光景からは、見ているこちらまで幸せな気持ちが伝わってきます。

叱られてしまったお兄ちゃんを擁護するような福ちゃんの表情には、「抗議する時に目で語ってくるの本当に好きｗ」「可哀想に…って贔屓な目をしてるｗ」といった感想が寄せられることに。「この温かい手が息子くんを癒してくれていることでしょう」と、福ちゃんの優しさが投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。

Instagramアカウント『海辺に住む福』では、そんな福ちゃんと家族たちの幸せいっぱいな日常風景が投稿されていますよ。

福ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「海辺に住む福」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。