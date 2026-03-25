アンカー・ジャパン子会社のアンカー・ストアは、カフェを併設した直営店「Anker Store＆Cafe ららぽーと海老名」を4月24日にオープンする。あわせて同月中に、福岡、那須、富士見の3エリアでも新店舗が順次展開される。

「Anker Store＆Cafe ららぽーと海老名」は、JR海老名駅直結の商業施設内に位置し、全席に急速充電対応のUSB-Cケーブルやワイヤレス充電機能付きテーブルが設置される。利用者は滞在中に自身のデバイスを自由に充電できる。

カフェメニューには、コーヒーやスイーツに加え、オリジナルのカレーなどが用意される。Anker Japan公式アプリからのモバイルオーダーにも対応する。

併設のショップスペースでは、モバイルバッテリーや充電器、イヤホン製品などがラインナップ。プロジェクターの比較投影やロボット掃除機の実機体験ができるほか、家庭用蓄電池「Anker Solix XJシリーズ」の展示も実施される。

このほか新たにオープンする店舗は、「Anker Store ららぽーと福岡」、「Anker Store Outlet 那須」、「Anker Store ららぽーと富士見」。

オープン記念キャンペーンとして、対象製品が10％オフになるオープン記念キャンペーンが実施される。期間は店舗により異なる。

新規出店店舗一覧 店舗名 オープン日／キャンペーン期間 Anker Store＆Cafe ららぽーと海老名 オープン日：4月24日、キャンペーン期間：4月24日～5月6日 Anker Store ららぽーと福岡 オープン日：4月3日、キャンペーン期間：4月3日～4月12日 Anker Store Outlet 那須 オープン日：4月10日、キャンペーン期間：4月10日～4月19日 Anker Store ららぽーと富士見 オープン日：4月30日、キャンペーン期間：4月30日～5月10日