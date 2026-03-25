“飽和状態”の外野に活路はあるか…吉田正尚のロースター入りに米激論「渋滞をあえて活かす」「3月が最後の機会か」
吉田は与えられたチャンスを活かすだけだ(C)Getty Images
レッドソックスが開幕ロースター26人を発表し、メジャー4年目を迎える吉田正尚もその中の1人に名を連ねた。
今季は順調にスプリングトレーニングを過ごし、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にも出場している。2年ぶりの開幕ロースター入りは、現在までのパフォーマンスが評価された結果であることは言うまでもない。だが、外野手や指名打者での試合出場を目指す吉田への評価として、米国内からはさまざまな反応が上がっている。
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「レッドソックスは、この外野の過密状態を問題としてではなく、“武器”として捉えている」
そう読み解いているのは、現地メディア『heavy』だ。ロマン・アンソニー、セダン・ラファエラ、ウィルヤー・アブレイユ、ジャレン・デュラン、吉田正尚というレギュラークラスの外野手5人を揃える今季の構想として、「いずれも打席に立つべき選手だ。この状況であれば、多くの球団はすでにその中の誰かを投手や内野手とのトレード要員として検討しているはずだ。しかしレッドソックスは、この“渋滞”をあえて活かす方針を取っている」と指摘。
ラファエラ、アブレイユがそれぞれ中堅、右翼で固定され、アンソニー、デュラン、吉田が左翼と指名打者として、状況に応じて起用されると同メディアは考察している。また、このプランはアレックス・コーラ監督の意向でもあると伝えながら、「チームに必要なのは、5人全員が毎日満足することではない。全員が関与し続け、生産的で、常に準備ができている状態を維持することだ」と主張。その上で、「もしこれが成功すれば、外野の“渋滞”は欠点ではなく、このチームが戦える理由の一つとして評価されることになるだろう」などと期待を込める。
だが、この構想には、ボストンのスポーツ情報を扱う『FANSIDED CHOWDER & CHAMPIONS』が異論をぶつけている。
コーラ監督が「我々は全員を使うし、全員が準備していなければならない。この層の厚さはチーム全体に利益をもたらす」と語ったコメントに対して同メディアは、「理想論としては魅力的に映るかもしれないが、やがて厳しい現実に直面することになる」と説いており、「出場機会には限りがあり、ヨシダを放出することで状況を整理する選択肢も、フロント陣は検討せざるを得ない」と持論を展開。長く囁かれている、吉田の放出の可能性を強調するとともに、以下の様な見通しを綴っている。
「レッドソックスファンは木曜日のツインズとの開幕戦で見せるヨシダのプレーをしっかりと目に焼き付けておく必要があるだろう。3月下旬に彼へ声援を送ることができる最後の機会になるかもしれないのだから」
果たして開幕以降、吉田はどのように起用されるのか。いずれにせよ、シーズン序盤から、序列を変えるだけのパフォーマンスを示す必要があるだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]