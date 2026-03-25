母親を「悪魔」呼ばわり。教師には「金をちょうだい」…素行が悪すぎる”問題児”は、なぜ教師を尊敬するようになったのか

引き続き、ネグレクト気味の家庭で育った「A君」と、著者・長谷川博之氏の関わりを追っていく。無事に初日から登校できたA君だったが、学校生活が進むにつれて周囲とうまく関われなくなっていく。そのとき長谷川氏はどう動いたか。『中学の学級開き 黄金のスタートを切る3日間の準備ネタ』（学芸みらい社）をもとにした特別記事をお贈りする。なお、生徒の名前はすべて仮名または記号とした。

【前編を読む】家のカネ数十万円を持って失踪…ネグレクト家庭で育った「問題生徒」初の登校日にプロ教師が打った「布石」

わずか3日で「不適応行動」発現

A君が所属する学級の担任は、怠慢な人物ではない。むしろ一所懸命な教師だった。

だが、対応力が欠けていた。

できない生徒や、指示に従わない（従えない）生徒に冷たかった。

学級開きの学活で、A君は2歳の妹を抱っこして担任の話を聞いていた。

聞いていた、は誤りだ。妹とじゃれ合っていた。

母親は廊下からベランダに出て、口笛を吹いていた。

A君は、まわりと同じことをするのが難しかった。

・担任が「中学生になっての決意」を作文させようとした。名前を書いて終わりだった。

・黄金の三日間の学活から落ちこぼれた（落ちこぼされた）。

・班別の活動になるとまわりとコミュニケーションが取れず、やることもわからず、突っ伏してしまう。

努力が続かない。指示が入らず、勝手な行動をしている（と担任や周囲から思われる）。あっという間に注意や叱責を受けることが増えた。

そして3日目。担任が学活に出向くと、A君がいない。

職員で捜したところ、トイレにこもっていた。わずか3日間で不適応行動が生じたわけである。

「金をちょうだい」

教科の授業が始まった。私が担当する国語以外で、授業開始時にA君がいないことが日に日に増えていった。そんな時は決まってトイレにこもっているのだった。

休み時間は保健室で養護教諭と話しているか、私のところに来て「ふれあい囲碁」をしながら話をするかのどちらかとなった。

5月半ば。校外学習があった。親は参加費も小遣いも渡さない。小遣いがなければ昼食も取れない。教員が工面することになった。

当日朝、A君は担任に手を出して、

「金がないので金をちょうだい」

とぶっきらぼうに言った。担任はその態度を叱った。

A君はそれで怒り、言い合いとなった。しかし口では大人に勝てない。A君はおもむろに鉛筆を取り出し、尖った芯を自分の腕に押しつけて自傷行為をし出した。

私は間に入り、A君とふたりになって話を聞いた。

「家では毎日やっているよ、悪魔に気づかれないようにね」

A君は母親を「悪魔」と呼んでいたのである。よく見ると、痕はそれほど残ってはいないものの、太股や二の腕には確かに幾本もの傷があった。

会話を続ける中でA君は落ち着きを取り戻し、班行動に合流、班長として仕事をし、一日を終えることができた。

5月末、同じようなトラブルがあった。

私が駆けつけると、A君は肩を震わせながら爪で腕を傷つけていた。指の爪は10本とも、鋭利な刃物のように研がれていた。

「絶対に切らない！」

最初はそう言い張ったA君だが、ふたりで話をしていくうちに興奮も鎮まり、30分ほどすると「切ってもいいよ」と言った。

すべての爪をきれいに整えた。

その日、教室に入りたくないというA君、私、養護教諭、そして相談室登校の3年生男子の、あわせて4人で相談室で給食を食べた。

「ああ、家族みたいだ！ 長谷川先生がお父さん、S先生がお母さん、先輩がお兄ちゃんだ！」

A君は笑って言った。

その頃からA君は、私の姿を見ると今まで以上にダッシュで飛びついてきて、背中にぴったりと顔を埋めるようになっていた。「安心するんだ」と言っていた。

関わりのポイントは「教えて、ほめる」

6月半ば、学校の相談員が私を呼びとめて教えてくれた。

A君が相談室に来るようになったので「プロフィール」を書かせたそうである。

すると、尊敬する人物の欄に、「長谷川先生」と書いたのだという。

「『僕は長谷川先生を尊敬しているんだ』と言うんですよ」

相談員は言った。

囲碁をしながら話をしたり、相談室で給食を食べたり、といったような関わりももちろん幾度となくあったのだが、A君との人間関係を、私は国語の授業でつくっていた。

授業については稿を改めねばならないが、一言でまとめるなら、

「教えて、ほめる」

先人の教えに従って、これを実践し続けた。

A君の自己肯定感をこれ以上傷つけないこと、一日一ミリでも高めていくことを意識して授業に臨んだのである。

私はA君のどんな発言も認めた。

発言に立とうとしたこともほめた。

A君は難しい問題に直面すると、授業を無視して想像の世界に入ったり、腕や机に糊を塗ろうとしたりすることもあった。

そんなときは即座に個別指導をして答えを書かせ、A君に発表させてほめることもした。

授業で取り組んでいた「名句百選かるた」や「五色百人一首」で負けても、興奮せず次の試合に臨んでいることも、大いにほめた。

発表やかるたで成功体験を積むにつれ、A君は、

「やったあ！」

と叫んだりガッツポーズをしたりと、感情を素直に出せるようになっていった。

自信を回復したA君は、毎時間毎時間、指名なしでどんどん発表し、私のところにノートを持ってくるようになった。

授業終了後に走り寄ってきて、

「ああ、今日も楽しかった！」

「次の時間も国語がいい！」

と言ったことも一度や二度ではない。

そして、変わったのはA君だけではなかった。A君を見るまわりの目も変わっていった。

A君の発言に対して、

「おおっ！」

「A、すごいな！」

という声が聞こえるようになっていった。

孤立していたA君に、ほんの少しずつではあったが、声をかける生徒も現れだした。

同じ6月半ばには、こんなことがあった。

その日、A君のいる学級では、学級の問題点を話し合う授業をしたらしい。

その授業で数名の女子生徒が次のように発言したという。

「Aは国語の授業しかちゃんと受けていない。他は寝ているか、手悪さをしたり本を読んだりしている。それは問題だと思う」

「国語の授業だけ大活躍している。他の授業を受けなかったり遅れてきたりするのは駄目だと思う」

これに対し、ひとりの男子が立って言った。

「がんばってんだからいいじゃねえか。Aは国語の時間、輝いてる」

友達はひとりもいない、と言われていたA君をかばったのである。

A君も立った。

「だって、国語は楽しいんだ。国語がなかったら、僕は学校に来ない。みんなだって、国語ではがんばってるじゃないか！」

これらの発言が決めてとなって、A君を糾弾するムードは収まったということだった。

授業を通して教師―生徒間のみならず、生徒間の人間関係も改善、再構築できる。

生徒指導は授業でする。

授業で人間関係を強くする。

私が長年にわたり伝え続けている原則だが、出逢いの瞬間に生徒と良き人間関係を構築できなければ、すべて画餅に帰す。

だから私は編著書『中学の学級開き』でこう書いたのだ。

出会いの瞬間が勝負なのである。

最初が駄目だと、とり戻すのに膨大なエネルギーと時間がかかるものだ。

それが人間関係だ。

だからこそ、出会いの瞬間に備えて、万全の準備をするのである。

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