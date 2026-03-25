中田翔、「世界にバレた」と話題の阪神注目コンビに“ライバル意識が上手く試合で生きてる”と分析
プロ野球の北海道日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツなどで活躍した、野球解説者・タレントの中田翔（36）が22日放送の『サンデーPUSHスポーツ』(毎週日曜 後4：55）に出演。WBCでも活躍した阪神タイガースの“注目コンビ”について語る場面があった。
【写真】「俺に似たんかな??笑」息子2人との“顔出し”親子手つなぎショットを披露した中田翔 ※3枚目
この日は「プロ野球開幕戦、巨人対阪神SP！」と題し、中田のほか、麒麟、ニッポンの社長、井森美幸らが野球トークを繰り広げた。番組内で今季の注目メンバーとして、『ワールド・ベースボール・クラシック2026』（WBC）でも活躍した阪神・佐藤輝明（27）と森下翔太（25）のコンビについて取り上げ、2人について「阪神の2人が、“世界にバレた”と話題になった」と紹介された。
2人についてニッポンの社長・ケツは「これもう阪神優勝でいいですよね？」、巨人ファンの麒麟・川島明は「どっちかが抑えてもどっちかが打っちゃう」、同じく巨人ファンの井森も「本当に怖いクリーンナップ」とそろって称賛。さらに井森は「阪神ファンでもないのに（阪神の）1番から6番まで言えちゃう」と話し、スタジオを笑わせた。
中田もコメントを求められると、「多分表には出さないんですけど、ライバル意識も絶対にあるはずなんですよ。だから、それがすごくうまく試合の中で生きてるなと思いましたし、佐藤選手は逆方向に飛距離を出せるじゃないですか。けど今日本の野球界でも逆方向にあれだけの飛距離を出せるバッターって本当に“何人か”なので、それが佐藤選手の強みですね」と分析していた。
【写真】「俺に似たんかな??笑」息子2人との“顔出し”親子手つなぎショットを披露した中田翔 ※3枚目
この日は「プロ野球開幕戦、巨人対阪神SP！」と題し、中田のほか、麒麟、ニッポンの社長、井森美幸らが野球トークを繰り広げた。番組内で今季の注目メンバーとして、『ワールド・ベースボール・クラシック2026』（WBC）でも活躍した阪神・佐藤輝明（27）と森下翔太（25）のコンビについて取り上げ、2人について「阪神の2人が、“世界にバレた”と話題になった」と紹介された。
中田もコメントを求められると、「多分表には出さないんですけど、ライバル意識も絶対にあるはずなんですよ。だから、それがすごくうまく試合の中で生きてるなと思いましたし、佐藤選手は逆方向に飛距離を出せるじゃないですか。けど今日本の野球界でも逆方向にあれだけの飛距離を出せるバッターって本当に“何人か”なので、それが佐藤選手の強みですね」と分析していた。