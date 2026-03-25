プロ野球は２７日にセ、パ両リーグが同時に開幕する。２リーグ制導入後では球団初の連覇を目指す阪神は、東京ドームで巨人と対戦する。２年目を迎えた藤川球児監督（４５）が率いる虎に死角はあるのか。パ・リーグではソフトバンクの３連覇は可能なのか。デイリースポーツ評論家・安仁屋宗八氏（８１）が２６年シーズンの順位予想を行った。

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広島はフレッシュな顔ぶれに期待したい。打線は走攻守そろったドラ１の平川が楽しみだし、４番に座る佐々木も２年目を迎え、かなり打ちそうな雰囲気がある。そこに秋山、菊池のベテランがかみ合えば、より打線に厚みが出る。投手陣も駒はそろっている。左腕の森、ドラ２の斉藤汰、ドラ５の赤木、育成出身の辻らに成長を感じる。

阪神は投打ともにバランスが良く、今年も優勝候補の本命だ。投手陣は石井が離脱したが、次々と新しい投手が出てきて抜けた穴はカバーできるだろう。打線も１〜４番まで不動なのは強い。広島を１位にしたが、相当頑張らないと阪神を上回るのは難しい。

ＤｅＮＡは牧やベテランの筒香、宮崎が座る打線が強力だ。巨人はエース格の山崎が離脱し、戸郷も調子が上がってこない。打線も岡本が抜けた穴は大きく、優勝争いに絡めるかどうか。