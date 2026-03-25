産後の不調を抱え込まないで!irohaヘルスケア1周年記念セミナー開催

irohaヘルスケアは、産後･更年期･性交痛など、女性のライフステージに寄り添うフェムケアブランドです。1周年を迎えた2026年3月18日に｢産後の腟ケア｣をテーマに初めてのオンラインセミナーが3月18日に開催されました。“誰にも言えない不調”を抱える女性たちに向けて、医師と実体験者がやさしく寄り添う時間となりました。

医師が解説!産後の身体と腟まわりの変化

セミナー前半では、女性医療クリニックLUNAネクストステージ 中村りょう子院長が登壇し、見えないところで起きている産後の変化に関して解説。

■骨盤底筋がゆるみ、尿漏れや違和感が出やすくなる

■会陰部やデリケートゾーンはダメージを受けやすい

■ホルモンバランスの変化で腟が乾燥しやすくなる

■｢時間がたてば自然に戻る｣は誤解であること

特に印象的だったのは、｢産後の回復には大きな個人差がある｣ということ。

“みんな同じように戻るはず”という思い込みが、女性たちを苦しめてしまうこともあります。中村先生は、産後の回復には大きな個人差があることを強調し、誤解されやすいポイントを丁寧に解説しました。

産後の性交渉や性交痛、尿漏れなど1ヶ月健診ではなかなか聞きづらいことも、このセミナーでは安心して学ぶことができます。

AKB48次世代が輝く♡「グラビアザテレビジョン」最新号の魅力に注目

なぜ産後に腟ケアが必要?





出産後の女性の身体は、見た目以上に大きな変化を経験しています。

骨盤底筋のゆるみやホルモンバランスの変化によって、腟まわりの乾燥・痛み・違和感・尿漏れなどの不調が起こりやすくなる時期です。

こうした不調は｢産後だから仕方ない｣と我慢されがちですが、放っておくと長期化することもあります。

一方で、適切なケアを取り入れることで改善が期待できるケースは多く、早い段階で自分の身体に目を向けることが、長い目で見たときの健康につながります。

産後の腟ケアは、特別なことではなく、変化した身体をやさしく整えるための大切なステップ。“自分のことを後回しにしない”という意識が、心身の回復を支えてくれるのです。

“我慢しなくていい選択肢”としてのケアアイテム紹介





終盤では、irohaヘルスケアのラインアップから、産後のケアに役立つアイテムも紹介されました。



乾燥対策やデリケートゾーンの保湿など、今日から取り入れられるケアが揃っており、“自分をいたわる時間”をつくるきっかけになりそうです。

中村先生からのコメント

出産という大仕事を終えた女性の身体は、大きなダメージを負っています。新しい命との出会いという喜びの一方で、置き去りにされがちなのは、母親の心と体の回復です。この変化を「当たり前」と見過ごさず、いたわることが大切です。

例えば、骨盤底筋のゆるみによる尿漏れ、会陰部裂傷、悪露によるフェムゾーンのムレやかゆみなど。

これらは単なる一時的な不調ではなく、QOL（生活の質）を著しく低下させ、日々のストレスの要因となります。

産後のケアは、贅沢でもわがままでもありません。母親になった女性自身が健やかに笑えていることこそが、お子さんに注ぐ愛情の源になると思います。本セミナーが、人に相談しづらい悩み解決の一助になり、心身と対話する第一歩となることを願っています。

まとめ

今回のセミナーを通して伝えられたのは、産後の腟まわりの不調は“特別なこと”ではなく、誰にでも起こりうる変化だということ。

そして、我慢するのではなく、正しい知識とケアで自分の身体をいたわることの大切さでした。

1周年を迎えたirohaヘルスケアは、これからも女性のライフステージに寄り添い、”我慢しなくていい選択肢”をやさしく届けていくとしています。

産後の身体と向き合うすべての方にとって、今日の学びが少しでも心と身体を軽くするきっかけになれば。そんな想いが込められたセミナーでした。