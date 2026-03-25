プロ野球は２７日にセ、パ両リーグが同時に開幕する。２リーグ制導入後では球団初の連覇を目指す阪神は、東京ドームで巨人と対戦する。２年目を迎えた藤川球児監督（４５）が率いる虎に死角はあるのか。パ・リーグではソフトバンクの３連覇は可能なのか。デイリースポーツ評論家・福原忍氏（４９）が２６年シーズンの順位予想を行った。

◇ ◇

今年も阪神が強いと思いますね。やはり選手層の厚みというところで、他球団と比較しても上ですし、石井投手の離脱は痛いですが、そこもカバーしていけるだけの選手はそろっていると思います。例えば巨人は岡本選手が抜けましたが、そのマイナス面をどう埋めるのかというところが、なかなか見えてこない。他球団は未知数な部分が多い中、阪神は戦力が整っていますよね。

対抗馬としておもしろいなと思うのが中日です。投手陣はある程度計算できる選手がそろっていますし、昨年、阪神に唯一勝ち越したチームなので。あとはバンテリンドームに、ホームランウイングができたことがどうなるか。野手陣としては本塁打が出やすくなった一方、失点が増えることも考えられるので、その辺りがどう影響するかも見ものです。