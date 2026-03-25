プロ野球は２７日にセ、パ両リーグが同時に開幕する。２リーグ制導入後では球団初の連覇を目指す阪神は、東京ドームで巨人と対戦する。２年目を迎えた藤川球児監督（４５）が率いる虎に死角はあるのか。パ・リーグではソフトバンクの３連覇は可能なのか。デイリースポーツ評論家・狩野恵輔氏（４３）が２６年シーズンの順位予想を行った。

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タイガースの連覇に期待したい。まず、捕手の視線から見ると伏見の加入は大きい。坂本、梅野とともに実戦経験の豊富な捕手が３人いるのは、１年間を戦っていく上で戦略的に効果的。投手との相性なども考慮に入れながら３人で回せると同時に、おのおのが思い切った作戦を取ることも可能となる。

攻撃面では近本、中野、森下、佐藤輝、大山といった昨シーズンからのレギュラー組に加えて高寺や中川ら若手も台頭。ドラフト１位・立石ら新人選手もポテンシャルが高い。

投手陣では、石井が離脱となり、及川の働きに期待。また、石黒や木下も経験を重ねている。石井の抜けた穴は大きい。一人でなく、ブルペン陣みんなの力で埋めていけるだけの戦力はそろっている。