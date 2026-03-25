プロ野球は２７日にセ、パ両リーグが同時に開幕する。２リーグ制導入後では球団初の連覇を目指す阪神は、東京ドームで巨人と対戦する。２年目を迎えた藤川球児監督（４５）が率いる虎に死角はあるのか。パ・リーグではソフトバンクの３連覇は可能なのか。デイリースポーツ評論家・藤田平氏（７８）が２６年シーズンの順位予想を行った。

◇ ◇

阪神の連覇は確実と言ってもいいだろう。投打の主力は円熟期を迎え、的確な補強で万全の戦力を整えた。さらに侍ジャパンの一員としてＷＢＣに参加していた佐藤輝、森下らが不在の間に出番を得た中川、高寺といった若手がしっかりと育ち、底上げにも成功した。

正遊撃手については「確実性」を求めるのであれば、小幡や木浪という選択になるだろう。ディベイニーの打力も捨てがたいかもしれないが、内野はやはり守備から入っていくべきだ。新人の岡城は面白い存在だ。守備での身のこなしや足の運びにセンスを感じる。プロとして成長していくために必要な素養を備えており、今後が楽しみだ。

投手陣は村上、才木の２本柱を軸にルーカスらを加えた先発陣は充実の一言。石井の長期離脱は懸念だが、右の中継ぎも戦力は余るほどいる。調子のいい投手から起用していけばいいだろう。

連覇へ最大の障壁となりそうなのが中日だ。直近２年は巨人、阪神と球団創設９０周年のチームが優勝しており、今年９０周年を迎える中日が躍進してもおかしくはない。阪神にとっては昨年、唯一負け越した相手でもあり、注意が必要だろう。昨季負傷に苦しんだ福永の復帰はプラス材料。投手力はあるだけに得点力が上がれば。バンテリンドームの新テラス席も追い風になるかもしれない。

他球団には阪神を上回る上積みが見られず、１強５弱の展開になる可能性もある。阪神は岡田前監督の時代から勝ち方を知って成熟したチームとなった。死角は見当たらない。