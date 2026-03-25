ソフトバンクの柳町達外野手（28）が24日、初の開幕スタメンと全試合出場を誓った。最高出塁率の初タイトルを獲得した昨季は開幕1軍を逃すなど、例年春先は低調。「（開幕戦から）ちゃんと試合に出ることもなかった。全部出る気持ちでやりたい」と最高のスタートダッシュを狙う。

今季は開幕スタメン候補の一人で臨むなど、昨季の今頃とは全く異なる。開幕1軍は過去2度。ルーキーイヤーの2020年はほとんど控えで12試合出場にとどまった。23年は出番がないまま、開幕翌日に出場選手登録を抹消された。柳町は「今までのは準備。ここからまた始まるという思い」と気を引き締めた。

オープン戦は打率1割7分4厘。最後の5試合は20打数2安打で状態を落としている。それでも小久保監督も「もちろん開幕1軍で、スタメン候補。それは彼が（昨季の実績で）勝ち取った権利」と変わらぬ信頼を寄せる。柳町も「結果が出ていない以上、実力がない。駄目なところを見極めながら、しっかり準備したい」と復調を誓う。

24日の全体練習で軽快な動きを見せた。「僕の調子が悪くなるところはいつも一緒」と原因は理解している。27日の日本ハムとの開幕戦まで残りわずか。最終調整を進め、昨季のような快音ショーを「3・27」から見せるつもりだ。 （鬼塚淳乃介）