再生医療が新たな段階に入った。日本発の画期的な治療法を実用化する第一歩である。残る課題を克服し、着実に歩みを進めたい。

人工多能性幹細胞（iPS細胞）を用いた2種類の再生医療等製品が、厚生労働省から製造販売の承認を得た。条件、期限付きではあるが、早ければ秋ごろに治療が始まる見通しだ。患者や家族には朗報だろう。

iPS細胞は、体のさまざまな細胞や組織に変化する力を持つ。病気で失われた臓器などの働きを補う再生医療に応用でき、新たな治療の選択肢として期待される。

ノーベル生理学・医学賞に輝いた京都大の山中伸弥教授らが2006年にマウスでの作製を報告し、それから20年で迎えた成果となる。

一般医薬品の開発に比べて品質の管理が難しく、がん化や免疫拒絶のリスクがあるとされてきた。基礎研究でリードしてきた日本の研究陣は、工夫を重ねて乗り越えた。

承認された製品のうち、大阪大発のベンチャー企業が開発した「リハート」は重症心不全を対象とする。iPS細胞から作った心筋細胞をシート状にし、心臓に貼り付けて新たな血管を形成させる。

製薬大手の住友ファーマが手がけた「アムシェプリ」はパーキンソン病の治療に役立つ。iPS細胞を神経細胞の前段階まで育て、患者の頭部に移植する。

今回の承認は条件と期限が付き、いわば「仮免許」だ。いずれの製品も臨床試験（治験）の症例数が少ないため、安全性は確認されたものの、有効性は推定の段階にある。確認に至らなくても早期に承認できる日本固有の薬事制度が適用された。

本承認を得るには、7年間の期限内に、治療や追加の治験を通じて有効性を確認することが条件となる。

ただ、有効性の推定段階で患者の治療に使うことには国内外で異論がある。かなりの高額医療となることが予想され、公的医療保険の適用に疑問の声も聞かれる。

治療には特殊な専門性を必要とするため、取り組む医療機関がどれだけ出てくるか不透明だ。実際、過去に「仮免許」が認められたiPS細胞以外の6製品は本承認に至っていない。

それでも今回の2製品の本承認を待ち望む人は少なくないはずだ。iPS細胞を使った治験は他にも1型糖尿病、血小板減少症などで進んでいる。弾みをつけるためには、無理のない治療実例の積み重ねと、社会に対する開かれた説明が求められる。

政府は再生医療を成長戦略の柱の一つに位置付け、10年で1100億円の研究費を投じてきた。なかなか成果が上がらず、民間には開発を打ち切る動きが出ている。

基礎研究の面でも米国、中国などから猛追を受ける。官民の連携でiPS細胞による再生医療を開花させたい。