3月25日に最終回を迎える『ラムネモンキー』がクランクアップを迎え、キャスト陣からコメントが到着した。

参考：『ラムネモンキー』の“原点”に『北の国から』？ 生きていくために必要な“空想”のススメ

本作は、『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）、『リーガルハイ』（フジテレビ系）、『どうする家康』（NHK総合）などの古沢良太が脚本を手がける“1988青春回収ヒューマンコメディ”。主人公の吉井雄太（通称ユン／反町隆史）、藤巻肇（通称チェン／大森南朋）、菊原紀介（通称キンポー／津田健次郎）の3人は、中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生。しかし、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した3人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す。

11月初旬にクランクインしてからはや4カ月。それぞれが最後のシーン撮影までを全力で駆け抜けクランクアップを迎えた。

一足先にオールアップを迎えたのは、大角英夫、青木奏、内田煌音。中学生時代の主人公たちということで今作で何度も登場する重要な役どころを担った3人だが、初めての本格的なドラマ撮影や大きな現場ならではの緊張感のなかで、先輩キャストやスタッフに支えられながら役と向き合った日々は、3人にとってかけがえのない時間となったようだ。恩師・マチルダを演じた木竜麻生にも見守られながら迎えたオールアップでは、内田をはじめ涙ぐむ様子も見られ、現場は温かな空気に包まれた。青木からは監督に熱烈なラブコールも。

また、今作の象徴的な舞台のひとつであるガンダーラ珈琲のとあるシーンで、主演キャストらにも見守られオールアップを迎えた濱尾ノリタカ。今作を通じて“映像作品を作ること”、そして“役者という仕事の魅力”を改めて実感したとあふれる胸の内を語った。

そして、ついにラストシーンの撮影が。舞台は夜の丹辺市の高台。反町隆史、大森南朋、津田健次郎、木竜、福本莉子が同時にオールアップを迎えた。静まりかえった夜の空気を切り裂くように「オールアップです！」というスタッフの声が響くと、現場は大きな拍手に包まれ、花束が手渡された。

30年以上のドラマ出演歴を持つ反町は、「これまで出演した一つ一つがいい作品だったと思うし、またみなさんのおかげで今回も素晴らしい作品に出来た」とスタッフに感謝の思いを述べつつ、「ドラマって絶対に終わりがある」と撮影終了の名残惜しさを感じさせるような一言も。

大森は、今作で反町と初共演、津田とは実質の初共演となったが、「同世代の方とお芝居させてもらうのが本当に楽しくて、新しい友達を見つけたという気持ちでやっていました。本当に楽しい作品で幸せでした！」とこの4カ月の間に培った反町、津田との確かな絆をうかがわせた。

津田は、「またこうしてみなさんとどこかでご一緒できるといいなと思っています。僕らもずいぶん歳は取っていますが（笑）また頑張ります」と制作陣とともに再び作品を作ることへの意気込みを述べると、今作に何度も登場したカンフーのポーズで現場を和ませた。

木竜は、マチルダというミステリアスで印象的な役を演じきった達成感を口にし、福本もまた、ガンダーラ珈琲を飛び出して仲間たちと“冒険”した日々を振り返りながら、ともに笑顔で撮影期間を締めくくった。

■コメント・反町隆史ドラマに30年以上僕は関わっているんですが、ドラマって絶対に終わりがあるんですよね。これまで出演した一つ一つがいい作品だったと思いますし、またみなさんのおかげで今回も素晴らしい作品にできたのではないかと思っています。最後にマチルダ先生にも会えてうれしかったです！ 本当にみなさんありがとうございました！

・大森南朋お疲れ様でした！ 無事に終われて良かったです。みなさん大変だったと思うのですが、僕は同世代の方とお芝居させてもらうのが本当に楽しくて、新しい友達を見つけたという気持ちでやっていました。本当に楽しい作品で幸せでした！ ありがとうございました！

・津田健次郎みなさんお疲れ様でした！ 4カ月、お世話になりました。キンポー役でいろいろなシーンを演じられてとても楽しかったです。またこうしてみなさんとどこかでご一緒できるといいなと思っております。僕らもずいぶん歳は取っていますが（笑）また頑張ります。本当にありがとうございました！

・木竜麻生みなさん4カ月本当にお疲れ様でした。マチルダというとても魅力的な役を託していただけて、演じることができてとても楽しかったです。本当にありがとうございました！

・福本莉子みなさん4カ月ありがとうございました！ ガンダーラ珈琲を飛び出してみなさんといろいろなところに冒険することができてめちゃくちゃ楽しかったです！ 本当にありがとうございました！

・濱尾ノリタカ台本を読んだときから面白くて、ただ実際にOAを見ていると台本で見る以上に面白くて、映像作品を作ることや役者の仕事ってかっこいいものだなと改めて実感し直しました。ありがとうございました！

・大角英夫この数カ月間本当にありがとうございました。こんな大きな仕事をするのも初めてだったので、最初不安だったんですが、みなさんが本当に明るく温かく迎えてくださったので僕は安心して演技することができました。チェン、キンポーとも友達になれたのでうれしかったです。またみなさまに会えるように全力で頑張ります！ 本当にありがとうございました！

・青木奏初めての撮影でしたが、みなさんからいろいろなことを教えていただきました。本当にありがとうございました。監督―――――――！ また僕を使ってくださ――――――い！（♡）

・内田煌音一番最初は正直緊張していたんですが、現場に入ったらみなさんの笑い声がして、みなさんが元気づけてくださって、本当にスタッフのみなさん、そしてチェンとユンに感謝しています。ありがとうございました！（文＝リアルサウンド編集部）